Osasuna - Deportivo Alavés: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Osasuna y Deportivo Alavés se enfrentan este sábado 20 de diciembre en El Sadar en el partido de la Jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Osasuna - Deportivo Alavés y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Alessio Lisci llegará a la disputa luego de haber perdido contra el Barcelona (2-0), derrotado al Levante (2-0), empatado con el Mallorca (2-2) y perdido contra la Real Sociedad (3-1), por lo que se ubica en el decimosexto lugar de la tabla con 15 puntos y -6 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Eduardo Coudet registraron una derrota frente al Real Madrid (2-1), una victoria contra la Real Sociedad (1-0), una derrota frente al Barcelona (3-1) y una derrota frente al Celta de Vigo (1-0), de manera que están en el puesto número 12 con 18 puntos y -3 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL OSASUNA - DEPORTIVO ALAVÉS DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Osasuna y Deportivo Alavés, correspondiente a la Jornada 17 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 20 de diciembre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL OSASUNA - DEPORTIVO ALAVÉS DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Osasuna y Deportivo Alavés se podrá ver en directo y online a través de DAZN en abierto.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.