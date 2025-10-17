Oriol Romeu, el guerrero olvidado

En las dos últimas temporadas, Oriol Romeu fue un futbolista de Champions League: primero con el Barça de Xavi, el de Ulldecona disputó siete partidos en la competición reina, además de otros 28 en LaLiga y dos en Copa del Rey. Después, con el Girona de Míchel, jugó seis duelos en el torneo continental más importante a nivel de clubes y otros 25 encuentros en Primera División. Sin embargo, este verano quedó libre tras desvincularse del FC Barcelona.

Oriol Romeu llegó al Barcelona en el verano de 2023 por dos motivos: la complicada situación económica del club y la necesidad de cubrir la marcha de Sergio Busquets. Por 3,4 millones de euros, Xavi Hernández, entrenador en aquel momento, se aseguraba la llegada de un futbolista con experiencia, que conocía LaLiga y que podía ofrecer rendimiento inmediato, ya que venía de firmar una gran temporada en el Girona.

Oriol Romeu, durante un partido con el FC Barcelona / Valentí Enrich

Con Xavi fue de menos a más y la llegada de Hansi Flick terminó por cerrarle la puerta del Barça. Salió cedido al Girona, su antiguo equipo, y aunque fue titular en partidos de alto nivel, como ante el PSG, Liverpool, AC Milan o Arsenal en Champions League, además de los dos duelos contra el Real Madrid en LaLiga, su nivel no fue tan excelso como el de dos campañas atrás.

Oriol Romeu, ante Gravenberch / AP

Al regresar a la disciplina culé, club y jugador llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato, un movimiento necesario para poder inscribir a todos los futbolistas con los que contaba Flick para la temporada actual. Su adiós fue fugaz, casi fantasmal, y ya como agente libre, su nombre volvió a sonar para Montilivi.

La opción del Girona se cayó

Finalmente, la opción no se concretó y el equipo 'gironí' se decantó por Axel Witsel para reforzar el centro del campo. Por el momento, y aunque también ha sido relacionado con el Al-Shabab, sigue sin estar ligado a ningún equipo.

Este sábado (16:15 horas), sus dos anteriores equipos, Barça y Girona, se verán las caras en Montjuïc con motivo de la novena jornada de LaLiga EA SPORTS. Será un partido vital para ambos, que promete una intensa batalla futbolística y que invita a recordar al futbolista de Ulldecona, especialmente pensando en las bajas que enfrentan los dos clubes.

Oriol Romeu, en el Gamper / Dani Barbeito / SPO

La temporada pasada no pudo medirse al Barça -como sí lo hizo ante el Girona cuando era jugador culé, en el duelo de la segunda vuelta de LaLiga- por la conocida 'cláusula del miedo' que algunos clubes imponen a sus cedidos, impidiéndoles jugar contra ellos.

Sea como fuere, Oriol Romeu, a sus 34 años, sigue en la agencia libre. Cuando llegue la oportunidad adecuada, seguramente en invierno, no dudará en volver a demostrar que es un guerrero muy fiable.