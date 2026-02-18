Once más rentable de la jornada 24: el segundo equipo más barato de LALIGA Fantasy

Esta jornada, tres de los cuatro primeros clasificados -que ocupaban puestos de Champions League- han tropezado de forma inesperada. El Rayo Vallecano derrotó al Atlético de Madrid en Butarque (3-0), el Getafe superó al Villarreal por un tanto (2-1) y el FC Barcelona dejó escapar el liderato contra el Girona en Montilivi (2-1).

El once más rentable de la jornada 24 en LALIGA Fantasytiene un valor de equipo de 6.770.240 millones virtuales. Este es el segundo equipo con menos valor de mercado en toda la temporada, solo por detrás del once más rentable de la jornada 12 (6.128.207 millones virtuales).

El Valencia y el Rayo Vallecano son los equipos que más jugadores aportan a la formación, con tres cada uno. El resto del once está formado por futbolistas de Athletic Club, Elche, Girona, Sevilla y Real Betis.

La alineación comienza con Dimitrievski (10 puntos, Valencia CF) bajo palos. El guardameta macedonio mantuvo la portería a cero junto a su compañero, Cömert (9 puntos, Valencia CF), en la victoria del derbi contra el Levante.

Sow celebra su gol contra el Deportivo Alavés / José Manuel Vidal

El resto de la defensa está formada por Gorosabel (8 puntos, Athletic Club) y Víctor Chust (8 puntos, Elche CF). Por delante, una línea de cinco centrocampistas: Óscar Valentín (13 puntos, Rayo Vallecano), Fran Pérez (13 puntos, Rayo Vallecano), Sow (12 puntos, Sevilla FC), Fran Beltrán (10 puntos, Girona FC) y Gumbau (8 puntos, Rayo Vallecano).

Por último, dupla de goleadores con Ramazani (12 puntos, Valencia CF) y Bakambu (9 puntos, Real Betis). En esta ocasión, Fran Pérez, Ramazani y Óscar Valentín son los únicos jugadores que repiten del once ideal de la jornada.

El 11 más rentable de la jornada 24 en LALIGA Fantasy