La gestión del presupuesto es uno de los aspectos clave en LALIGA Fantasy. Por esta razón, es relevante conocer los mejores jugadores para tu plantilla, pero también los más económicos.

Esta semana, el once ideal de la jornada 22 tiene un valor de equipo de 307.724.446 millones de euros virtuales. No obstante, los managers pueden conseguir un centenar de puntos por mucho menos.

El once más rentable de la jornada 22 en LALIGA Fantasy tiene un valor de equipo de 8.301.572 millones de euros virtuales. Además, suma un total de 102 puntos, con una media de 9 puntos por posición.

Hasta cuatro jugadores del Real Oviedo forman parte de la formación. El equipo asturiano es el club que más futbolistas aporta al once, seguido de Levante y Deportivo Alavés, con dos componentes cada uno.

Ilyas Chaira, autor del gol del triunfo en el Oviedo-Girona / EFE

En cuanto al resto, figuran peloteros de Celta, Mallorca y Real Betis. La alineación comienza con Ryan en portería. El guardameta del Levante obtiene una puntuación de 12 puntos por acumulación de paradas, balones recuperados y portería a cero.

Alan Matturro (10 puntos, Levante), Javi Rodríguez (9 puntos, Celta), David Costas (8 puntos, Real Oviedo) y Pacheco (8 puntos, Deportivo Alavés) forman la retaguardia. Destaca la presencia del primero, que repite posición en el once ideal.

Posteriormente, centro del campo con Reina (6 puntos, Real Oviedo), Colombatto (9 puntos, Real Oviedo) y Pablo Torre (9 puntos, RCD Mallorca). El hijo de Esteban Torre es el único goleador de la semana que no es delantero.

Finalmente, la línea de ataque presenta a Ilyas (11 puntos, Real Oviedo), Lucas Boyé (11 puntos, Deportivo Alavés) y Chimy Ávila (9 puntos, Real Betis). Esta vez, ninguno supera la máxima puntuación del arquero australiano.

