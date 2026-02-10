LALIGA Fantasy
Once ideal de la jornada 23 en LALIGA Fantasy
El tinerfeño llama a la puerta de la selección española con nueve goles y cuatro asistencias
El Villarreal golea al Espanyol (4-1) e iguala al Atlético de Madrid en la clasificación de LALIGA EA Sports. El submarino amarillo abrió el marcador con un golazo de Mikautadze (15 puntos) y Moleiro (17 puntos) fue nombrado el MVP de la jornada, con gol y asistencia contra los pericos.
En cambio, los colchoneros salieron derrotados del Metropolitano (0-1). El Real Betis mantuvo la portería a cero y consiguió la victoria por la mínima. Llorente jugó todo el encuentro y acumuló un total de 11 puntos en la LALIGA Fantasy, sumando despejes y coles en contra.
El Real Madrid vence al Valencia y vuelve a estar a un punto del liderato (0-2). Álvaro Carreras (16 puntos) marcó el primer tanto y Huijsen (15 puntos) dio una asistencia. Por su parte, el Barça se mantiene líder con una plácida victoria ante el Mallorca (3-0). Dani Olmo (16 puntos) adjudicó dos de las tres asistencias.
El Athletic Club pone fin a su mala racha tras vencer al Levante (4-2). Guruzeta (16 puntos) marcó un doblete e Iñaki Williams (14 puntos) concedió dos asistencias. En la zona media de la tabla, destaca la victoria del Getafe en casa del Deportivo Alavés (0-2) con asistencia de Luis Milla (14 puntos).
Por último, Sevilla y Girona empataron en el partido aplazado del sábado (1-1). Lemar (14 puntos) adelantó a los gironins y Vlachodimos (12 puntos) detuvo un penalti, asegurando el reparto de puntos.
El 11 ideal de la jornada 23 en LALIGA Fantasy
- Portero: Vlachodimos (12 puntos, Sevilla FC).
- Defensas: Á. Carreras (16 puntos, Real Madrid), Huijsen (15 puntos, Real Madrid) y Llorente (11 puntos, Real Betis).
- Medios: A. Moleiro (17 puntos, Villarreal CF), Dani Olmo (16 puntos, FC Barcelona), Lemar (14 puntos, Girona FC y L. Milla (14 puntos, Getafe CF).
- Delanteros: Guruzeta (16 puntos, Athletic Club), Iñaki Williams (14 puntos, Athletic Club) y Mikautadze (15 puntos, Villarreal CF).
- Flick no iba de farol con Casadó
- Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
- Dro se sincera con un dardo a Flick: 'Fiché por el PSG por Luis Enrique. París es el mejor lugar para mi
- El contratiempo del Atlético-Barça de Copa del Rey: 'Se nos exige nivel y esto no ayuda
- Carvajal y Arbeloa consuman su divorcio
- Los plazos definitivos del Spotify Camp Nou, según Laporta
- Chicago Fire se lanza con todo a por Lewandowski
- Este es el papel que tendrá Leo Messi en las elecciones del FC Barcelona