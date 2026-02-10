Once ideal de la jornada 23 en LALIGA Fantasy

El Villarreal golea al Espanyol (4-1) e iguala al Atlético de Madrid en la clasificación de LALIGA EA Sports. El submarino amarillo abrió el marcador con un golazo de Mikautadze (15 puntos) y Moleiro (17 puntos) fue nombrado el MVP de la jornada, con gol y asistencia contra los pericos.

En cambio, los colchoneros salieron derrotados del Metropolitano (0-1). El Real Betis mantuvo la portería a cero y consiguió la victoria por la mínima. Llorente jugó todo el encuentro y acumuló un total de 11 puntos en la LALIGA Fantasy, sumando despejes y coles en contra.

El Real Madrid vence al Valencia y vuelve a estar a un punto del liderato (0-2). Álvaro Carreras (16 puntos) marcó el primer tanto y Huijsen (15 puntos) dio una asistencia. Por su parte, el Barça se mantiene líder con una plácida victoria ante el Mallorca (3-0). Dani Olmo (16 puntos) adjudicó dos de las tres asistencias.

Carreras celebra el 0-1 al Valencia que desatascó el partido / EFE

El Athletic Club pone fin a su mala racha tras vencer al Levante (4-2). Guruzeta (16 puntos) marcó un doblete e Iñaki Williams (14 puntos) concedió dos asistencias. En la zona media de la tabla, destaca la victoria del Getafe en casa del Deportivo Alavés (0-2) con asistencia de Luis Milla (14 puntos).

Por último, Sevilla y Girona empataron en el partido aplazado del sábado (1-1). Lemar (14 puntos) adelantó a los gironins y Vlachodimos (12 puntos) detuvo un penalti, asegurando el reparto de puntos.

El 11 ideal de la jornada 23 en LALIGA Fantasy