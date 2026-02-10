Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VlachodimosNou PalauRaphinhaFichaje BarçaHugo GonzálezElecciones presidente BarçaSerratManolo GonzálezToni FreixaFerran TorresAccidente AntonelliHorarios Test F1DroAtlético - BarçaMárquezLesión Laia AleixandriClasificación LaLiga sin VARClasificación LaLigaRiyadh Premier Padel P1 2026Bota de OroCuándo juega AlcarazLey alquileresCañizaresFerran AdriaJuanma Lorente
instagramlinkedin

LALIGA Fantasy

Once ideal de la jornada 23 en LALIGA Fantasy

El tinerfeño llama a la puerta de la selección española con nueve goles y cuatro asistencias

Moleiro en el encuentro contra el RCD Espanyol

Moleiro en el encuentro contra el RCD Espanyol / LALIGA

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

El Villarreal golea al Espanyol (4-1) e iguala al Atlético de Madrid en la clasificación de LALIGA EA Sports. El submarino amarillo abrió el marcador con un golazo de Mikautadze (15 puntos) y Moleiro (17 puntos) fue nombrado el MVP de la jornada, con gol y asistencia contra los pericos.

En cambio, los colchoneros salieron derrotados del Metropolitano (0-1). El Real Betis mantuvo la portería a cero y consiguió la victoria por la mínima. Llorente jugó todo el encuentro y acumuló un total de 11 puntos en la LALIGA Fantasy, sumando despejes y coles en contra.

El Real Madrid vence al Valencia y vuelve a estar a un punto del liderato (0-2). Álvaro Carreras (16 puntos) marcó el primer tanto y Huijsen (15 puntos) dio una asistencia. Por su parte, el Barça se mantiene líder con una plácida victoria ante el Mallorca (3-0). Dani Olmo (16 puntos) adjudicó dos de las tres asistencias.

Carreras celebra el 0-1 al Valencia que desatascó el partido

Carreras celebra el 0-1 al Valencia que desatascó el partido / EFE

El Athletic Club pone fin a su mala racha tras vencer al Levante (4-2). Guruzeta (16 puntos) marcó un doblete e Iñaki Williams (14 puntos) concedió dos asistencias. En la zona media de la tabla, destaca la victoria del Getafe en casa del Deportivo Alavés (0-2) con asistencia de Luis Milla (14 puntos).

Por último, Sevilla y Girona empataron en el partido aplazado del sábado (1-1). Lemar (14 puntos) adelantó a los gironins y Vlachodimos (12 puntos) detuvo un penalti, asegurando el reparto de puntos.

Noticias relacionadas y más

El 11 ideal de la jornada 23 en LALIGA Fantasy

  • Portero: Vlachodimos (12 puntos, Sevilla FC).
  • Defensas: Á. Carreras (16 puntos, Real Madrid), Huijsen (15 puntos, Real Madrid) y Llorente (11 puntos, Real Betis).
  • Medios: A. Moleiro (17 puntos, Villarreal CF), Dani Olmo (16 puntos, FC Barcelona), Lemar (14 puntos, Girona FC y L. Milla (14 puntos, Getafe CF).
  • Delanteros: Guruzeta (16 puntos, Athletic Club), Iñaki Williams (14 puntos, Athletic Club) y Mikautadze (15 puntos, Villarreal CF).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL