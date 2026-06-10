Oficial: Ramis, nuevo entrenador de Osasuna

El Club Atlético Osasuna ha anunciado este miércoles la contratación de Luis Miguel Ramis como nuevo entrenador del primer equipo para las dos próximas temporadas. El catalán firma hasta el 30 de junio de 2028 y será presentado oficialmente esta tarde, a partir de las 18:00 horas, en una rueda de prensa en El Sadar.

Ramis llega acompañado por su equipo de trabajo habitual, integrado por José Manuel Gil como segundo entrenador, Iván Madroño como técnico asistente, Miguel Ángel Fernández como preparador físico y José Fajardo como analista.

Luis Miguel Ramis durante su etapa en el Burgos / LA PROVINCIA

A sus 55 años, el entrenador catalán afrontará por primera vez el reto de dirigir a un equipo en LaLiga EA Sports tras una década completa en Segunda. Su incorporación se produce después de completar una destacada temporada al frente del Burgos CF, con el que alcanzó los 72 puntos.

Pese a esa cifra, el conjunto castellano quedó fuera de los puestos de promoción de ascenso en una campaña en la que fue el equipo menos goleado de la categoría y uno de los más sólidos tanto en casa como a domicilio.

La trayectoria de Ramis en los banquillos comenzó en la cantera del Real Madrid, donde también ejerció como director de metodología. Posteriormente dirigió al Real Madrid Castilla, al que llevó al liderato de su grupo en Segunda B, antes de asumir el reto de la UD Almería, con la que logró la permanencia en el fútbol profesional en la temporada 2016/17.

Más tarde pasó por el Albacete, donde firmó una notable campaña 2018/19 que terminó con el equipo manchego en cuarta posición y clasificado para el playoff de ascenso. También dirigió al CD Tenerife durante tres temporadas, alcanzando una promoción de ascenso a Primera División en el curso 2021/22 y consolidando una destacada fortaleza defensiva.

En la temporada 2023/24 tomó las riendas del Espanyol, aunque su etapa en el conjunto catalán no fue para nada fructífera y finalizó abruptamente antes del final del campeonato, dando paso en la entidad blanquiazul a la llegada de Manolo González.

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Su último destino ha sido el Burgos CF. Tras llegar al club burgalés mediada la campaña 2024/25 para asegurar la permanencia, lideró posteriormente un proyecto que culminó con la mejor temporada de la entidad en Segunda División desde el curso 1975/76, año en el que logró el ascenso a la máxima categoría.