Oficial: El Oviedo vuelve a Segunda

El Real Oviedo ya es equipo de Segunda División. El empate del Girona en Vallecas certificó este lunes el descenso del conjunto carbayón, que regresa a LaLiga Hypermotion apenas un año después de haber logrado el ascenso. La temporada del retorno a Primera termina así de la peor manera posible para un equipo que nunca logró encontrar regularidad y que, a falta de tres jornadas para el cierre del campeonato, ya no tiene opciones matemáticas de permanencia.

Oviedo - Getafe. / EFE

El conjunto azul es colista con 29 puntos tras 35 jornadas, con un balance de 6 victorias, 11 empates y 18 derrotas, además de 26 goles a favor y 54 en contra. Ni siquiera un pleno de triunfos en las tres fechas restantes le permitiría alcanzar la salvación. El empate sin goles ante el Getafe en el Carlos Tartiere dejó al Oviedo al borde del abismo y el resultado del Girona terminó por consumar una caída que desde hace semanas parecía inevitable.

El descenso pone fin a una campaña marcada por las dificultades desde el inicio. El Oviedo nunca consiguió escapar de la zona baja y terminó pagando su fragilidad defensiva y sus problemas ofensivos. El equipo llegó vivo a este tramo final gracias a pequeños impulsos aislados, pero el empate ante el Getafe fue interpretado dentro del vestuario prácticamente como una sentencia definitiva.

Cazorla, ayer, agradeciendo a la grada del Tartiere los cánticos pidiendo que se quede. / Miki López

Tras el encuentro, Aarón Escandell mostró toda la frustración acumulada durante el curso y cargó duramente contra los arbitrajes sufridos por el equipo. “No han querido que ganásemos. No sé qué les hemos hecho, no nos quieren abajo. Ha sido vergonzoso”, afirmó el guardameta, muy molesto después de las expulsiones de Javi López y Sibo. También Guillermo Almada deslizó sus críticas hacia el criterio arbitral, asegurando que el Oviedo había sido “desfavorecido en situaciones muy importantes” a lo largo de la temporada.

Más autocrítico se mostró Dani Calvo. El central y uno de los capitanes reconoció que el nivel del equipo “ha sido bajísimo” y evitó escudarse únicamente en las decisiones arbitrales. “La situación es difícil, casi imposible. Hoy ya es prácticamente el punto final”, explicó tras el choque ante el Getafe. El defensa también quiso reivindicar la figura de Santi Cazorla, cuyo protagonismo fue disminuyendo con el paso de los meses. “No entiendo la poca participación de Santi porque es un grandísimo jugador. Se le podría haber sacado muchísimo más provecho”, lamentó.

El conjunto carbayón tuvo un paso muy convulso por la categoría de oro esta campaña. Desde el mal inicio con Paunovic, la dirigencia del Grupo Pachuca decidió apostar por el regreso de un Luis Carrión que tampoco terminó de cuajar. Para diciembre, el Oviedo firmó al que sería el tercer técnico de la temporada en menos de media campaña: Guillermo Almada. Sin embargo, con el entrenador uruguayo tampoco mejoró mucho la dinámica y, aunque dilató la caída, terminó consumándola.

Ahora, al Oviedo le quedan tres partidos -Real Madrid en el Bernabéu, Alavés en el Tartiere y Mallorca en Son Moix- antes de cerrar una temporada para olvidar y comenzar a preparar un nuevo proyecto en Segunda División.