¡Oficial! Francisco Soto Balirac, nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF

Después de la destitución de Medina Cantalejo como presidente del Comité Técnico de Árbitros y el cese de Clos Gómez (responsable de VAR), Rubinos Pérez (adjunto a la presidencia) y los vicepresidentes Lizondo Cortés, González Vázquez y Lesma López, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha nombrado a Francisco Soto Balirac como nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF.

Soto Balirac se hará cargo de la presidencia con el inicio de la temporada deportiva 2025/2026. El nombramiento se ha hecho oficial durante un acto celebrado en la Ciudad del Fútbol en el que se han ofrecido todos los detalles de la que será nueva estructura de trabajo y el nuevo modelo del sistema arbitral para el fútbol español.

“Quiero agradecer a los directivos que han abandonado el Comité. Ha hecho una gran labor. Dejo atrás una carrera profesional en la que estaba en lo más alto. Ser socio de Garrigues es el mayor reto que uno puede tener. Como un apasionado del fútbol y del arbitraje, no tuve dudas a la hora de asumir este proyecto”, afirmó Soto en su presentación.

"En el momento que me ofrecieron este cargo no tuve dudas. Creo que es mi momento, creo que el nivel del arbitraje español es de lo mejorcito a nivel mundial. Lo digo con convicción. El nivel del arbitraje español es brutal. Estratosférico. El mundo está cambiando y nos tenemos que unir a esa ola. Tras meses de trabajo de la Comisión arbitral, hay que iniciar una nueva etapa con nuevas ideas. Vamos a empezar de cero y construir. Estoy convencido de que vamos a poner en valor el mundo arbitral", agregó.

Nueva estructura

"Lo que existía, que era una junta directiva, se va a sustituir por una junta funcional. Junto a la figura del presidente, existirá un responsable de relaciones institucionales. Va a existir un director técnico, que va a ser casi la piedra angular de ese equipo. Habrá un responsable de VAR, que va a tener una importancia muy relevante en el sistema. Habrá un responsable de inteligencia artificial, ya que en cualquier faceta de la vida es imprescindible la IA hoy en día. La inteligencia artificial viene para ayudar, no para remplazar. No va a sustituir a las personas. Habrá un responsable de fútbol femenino, vamos a por todas con el fútbol femenino. Y por último, habrá un responsable de fútbol sala y fútbol playa. Se va a crear una comisión para unificación de criterios".

Independencia, transparencia y objetividad

"Vamos a actuar como un órgano totalmente independiente. Quiero que los árbitros confíen en esa independencia. Además, poco a poco, el objetivo es la transparencia e iremos dando pasos poco a poco. Hay que dejar de lado los secretismos".

"Empatía es la palabra que les pido a cada uno de ustedes. Pensad que tenemos que ayudarles, que nuestros hijos o hijas podrían ser árbitros. Vamos a apoyar al arbitraje. Vamos a tratar a ir todos de la mano. Tenemos un equipo arbitral muy potente. Mi idea está clara: remar todos en la misma dirección por el bien del fútbol".

¿Cómo se designarán los árbitros?

"Para los profesionales existe un Comité para ello. Vamos a tratar de incorporar la IA para que todos los parámetros se puedan tener en cuenta. Vamos a tratar de ver cómo se puede utilizar para ello, pero como herramienta".

Relación con los árbitros

"Voy a estar con todos ellos. Les voy a decir que confíen en mí, el trabajo y el proyecto. Les diré que estoy para apoyarlos y para pelear con quien sea en defensa del colectivo arbitral. En Asturias, allí los conoceré y saludaré. Espero que me den un voto de confianza. Son los mejores. Defender a la gente buena es muy fácil. Si pido empatía y confianza para los árbitros".

La actitud del Real Madrid

"¿Los vídeos de Real Madrid TV? Hay que poner el contador a cero. No quiero entrar en polémicas. Pido empatía y confianza. A mi entender no aporta nada las polémicas. Es una nueva etapa y época. Vamos a dejar atrás esas controversias del pasado. Y estoy convencido que el futuro va a ser otro, mucho mejor para todos".

El uso del VAR

"Todos los actores del fútbol tienen algo que decir y aportar. En la comisión para fijar los criterios se dará entrada a los exentrenadores y jugadores. Pero el VAR es un órgano estrictamente arbitral. Yo no veo que en el VAR estén entrenadores o jugadores, están para árbitros profesionales. Queremos profesionalizar el VAR y qué mejor que los árbitros. Queremos que se unifiquen los criterios. Es una herramienta brutal y superpositiva. Muchas veces no se ve así".

Las polémicas con el arbitraje

"No van a desaparecer nunca. Estamos viendo el Mundialito de Clubes y sigue habiendo polémicas. Vamos a trabajar para que el error arbitral sea el mínimo posible. Tenemos un equipo de árbitros principalmente profesionales y estoy convencido de que el colectivo es insuperable".

'Caso Negreira'

"Permitidme que no hable. A Negreira ni lo he visto ni lo conozco. Se está presentando un nuevo tiempo, un nuevo aire. No merece la pena entrar en ese debate. Es un caso de pasado. Vamos a trabajar para el futuro, con un equipo ajeno a esa situación. No tiene sentido que le demos vueltas. Voy a tratar de sumar y dejar atrás esta situación. Es hora de que empiece un nuevo tiempo".

¿Quién es Fran Soto?

Francisco Soto Balirac es socio de cuota de uno de los principales despachos de abogados de España, es especialista en asesoramiento tributario. Además, fue árbitro y es delegado del Comité Gallego de Árbitros de Fútbol.

Fran Soto, nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF / RFEF

El nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, Fran Soto, deja una carrera de más de veinte años como abogado, hasta llegar hasta ser socio, en el despacho de abogados Garrigues. Soto es licenciado en Derecho y especialista en asesoramiento tributario de empresas (entre ellas, algunas cotizadas en el BME), lo que le ha llevado a asesorar a empresas y deportistas sobre cuestiones relacionadas con su especialización.

Compaginando su actividad profesional, Fran Soto desarrolló su vocación arbitral como colegiado de fútbol entre 2002 y 2015 en Tercera Autonómica, Segunda Autonómica, Primera Autonómica, Preferente (8 temporadas), como asistente en 2ª B, y en fútbol base. Esa pasión por el arbitraje le llevó a desempeñar el puesto de vocal en la Junta de Gobierno del Comité Gallego de Árbitros de Fútbol y asumir el puesto de delegado en el mismo Comité en 2015 y posteriormente desde 2020 hasta asumir su nuevo cargo como Presidente del CTA de la RFEF.