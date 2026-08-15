Oficial: Cuti Romero ficha por el Atlético de Simeone

Ya es oficial. Cuti Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid. Aunque en los últimos días ya se daba por hecha su llegada, el club rojiblanco ha anunciado mediante un comunicado oficial la incorporación del defensa argentino, procedente del Tottenham. Un fichaje que eleva el nivel defensivo del Cholo Simeone, clave en la negociación y en la decisión del jugador.

"Experimentado central diestro de 28 años de edad, se trata de un futbolista muy físico, rápido en la anticipación y expeditivo en el corte, con mucha jerarquía y liderazgo sobre el terreno de juego", asegura el comunicado del Atlético, que ha pagado un total de 40 millones para hacerse con el central de Rosario. Tal como está el mercado, es una gran operación.

Romero fue uno de los centrales titulares de la selección argentina durante el Mundial, y volvió a demostrar que su nivel es superior al del Tottenham. Los 'Spurs' lucharon el año pasado por no descender de la Premier League, una situación que el Cuti no quería volver a vivir. Además, jugar en Europa era una prioridad para él, por lo que solo escuchó ofertas de equipos que participaran en la Champions League esta temporada.

Inter, Atlético e incluso el Barça se interesaron por sus servicios. Sin embargo, por temas económicos o de planificación de la plantilla, ha sido el conjunto rojiblanco el que ha ganado la subasta. Además de ser un jugador con grandes capacidades defensivas, también tiene gol a balón parado. Una virtud que puede ser muy útil para el Atlético de Madrid durante la temporada.

Romero ya confesó su deseo de jugar en España y va a poder cumplirlo en el Metropolitano. El defensa albiceleste firma hasta el año 2031 y ya pasó este viernes el reconocimiento médico con el club para incorporarse a los entrenamientos cuanto antes. Aunque no juegue este fin de semana, el equipo rojiblanco debutará en liga el próximo miércoles ante el Málaga.

Antes del comunicado oficial, el Cuti ya se despidió del Tottenham con una emotiva carta. "Hoy le digo adiós a un lugar que por cinco temporadas fue mucho más que un club. Fue mi casa, mi desafío y el lugar en el que mi familia y yo construimos gran parte de nuestras vidas. Me voy con el corazón lleno de recuerdos y con el enorme orgullo por todo lo que vivimos y logramos juntos".

De este modo, Simeone contará con varios centrales para poder formar una defensa de cuatro o de cinco. Además de Romero, también Pubill, Hancko, Le Normand o Giménez son capaces de ocupar esa posición con garantías. La llegada de Grimaldo también refuerza la banda izquierda defensiva, por lo que el mercado de fichajes del Atlético se ha centrado en la primera línea por delante del portero.