Obed Vargas-Atlético, una historia de amor con final feliz

20 de junio de 2025. El Atlético de Madrid disputa, ante el Seattle Sounders, el segundo partido del Mundial de Clubes, cosechando una victoria que les cambiaba la cara tras la gleada a manos del PSG en la primera jornada. El 1-3 que le endosaron a los norteamericanos tampoco iba a servir de mucho: vencerían al Botafogo en la tercera jornada pero, con seis puntazos y una diferencia de gol de -1, cayeron eliminados en primera ronda. Los colchoneros prefieren olvidar aquel fracaso en suelo estadounidense, pero la realidad es que aquel partido fue muy especial para uno que, a día de hoy, es de los suyos.

Griezmann durante el Mundial de Clubs / LAP

Como titular en la medular, Obed Vargas (Anchorage, 2005) aguantó los 90' ante un equipo que les superó, pero que no mermó su entrega. El mexicano de apenas 19 años sabía que aquella era una ventana importante para mostrarse a lo que era su gran sueño. No era un partido más. Obed confesó, entonces, que era aficionado colchonero.

"Fue un partido increíble. Me di cuenta de lo que se iba a jugar y de a quién nos estábamos enfrentando: Griezmann, Julián (Álvarez). En cuanto empezó el partido, era tiempo de concentrarme; ya no tenía tiempo de pensar en quién estaba a mi lado, sino en cómo le podía hacer daño", analizaba en una entrevista con 'AS', complementando con el vaticinio de su destino: "Me doy cuenta de que, si sigo trabajando y haciendo las cosas bien, puedo llegar a ese nivel". Y lo hizo.

Un estadounidense muy mexicano

El centrocampista, internacional la absoluta de México (3 partidos) fue presentado en el cierre de mercado como nuevo jugador del Atlético de Madrid, previo pago de 3 millones de euros al Seattle Sounders por sus servicios. Nació en las tierras del eterno rival de la 'Tri', Estados Unidos, viviendo sus primeros días en Anchorage, Alaska. De hecho, fue internacional en las categorías inferiores de la USA, llegando hasta la Sub-23, justo antes de dar el salto a la Sub-20 mexicana, eligiéndoles para toda su carrera.

Obed Vargas, líder del centro del campo del 'Tri' / Goal.com

A Seattle llegó desde el Tacoma Defiance, debutando en la MLS en julio de 2021, siendo el tercer futbolista más joven en estrenarse en el campeonato norteamericano. Su impacto no tardó en notarse, siendo elegido el mejor futbolista Sub-22 de la liga la pasada temporada, pasando a ser una pieza bastante apetecida para el mercado europeo. A sus 20 años, de hecho, Obed ya acumula más de 150 partidos oficiales con la camiseta de los Sounders, sumando ocho goles y once asistencias, las mismas que lleva al Metorpolitano para intentar mantener su progresión en ascenso.

Deja atrás dos títulos en Estados Unidos (Champions League de Concacaf y una Leagues Cup), y seguirá también siendo opción para el proyecto de Javier 'Vasco' Aguirre en la selección, además de una opción en la rotación de un Diego Simeone que echaba en falta nombres para su medular. Obed, y el también fichado Rodri Mendoza, serán ahora sus nuevas cartas para usar. Y del primero tiene algo seguro: la pasión no se negocia. Cholismo puro.