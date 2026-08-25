El nuevo reto de Ivan Martín: "La propuesta de juego en el campo es clave para mí"

El Racing de Santander se ha adelantado a todos para hacerse con uno de los centrocampistas más atractivos de este mercado de fichajes en LaLiga EA Sports. Iván Martín llega a Santander después de haber construido una sólida trayectoria en Primera División, con más de 160 partidos en la máxima categoría y experiencia incluso en la Champions League. Un bagaje notable para un futbolista que ahora pone su talento al servicio del conjunto cántabro.

Su impacto en el Racing fue inmediato. Incluso antes de ser presentado oficialmente, Iván Martín saltó al césped del Coliseum y dejó buenas sensaciones desde sus primeros minutos como racinguista. José Alberto ya había advertido que su adaptación sería rápida y el centrocampista no tardó en darle la razón. Entró en la segunda mitad y conectó enseguida con sus compañeros, integrándose en una medular repleta de talento y capacidad creativa.

Su influencia con balón fue una de sus principales cartas de presentación. Completó 19 de sus 21 pases y firmó un 100% de acierto en los envíos realizados en el último tercio del campo, con cinco de cinco. Pero su aportación no se limitó a la construcción del juego. También destacó en el trabajo defensivo, donde se convirtió en un elemento importante para sostener la presión del Racing: ganó los seis duelos que disputó y completó tres entradas con éxito.

En su presentación oficial, el centrocampista admitió que “desde el primer momento mi prioridad fue venir aquí" y coincidió en que "era una operación difícil, todos hemos hecho un esfuerzo". "Estoy muy contento. Tengo mucha ilusión y ganas por lo que viene por delante", añadió.

“Mi decisión iba seguida de la propuesta de juego en el campo, eso es clave para mí. La de José Alberto ya la conocía, ahora está mejorada, y por eso estoy aquí”, argumentó sobre su iniciativa para recalar en el Racing. Iván Martín calificó su llegada como “un reto bonito” en el que viene a sumar y que “el único parecido entre el Racing y el Girona FC es el protagonismo con el balón” por lo que está intentando adaptarse lo más rápido posible a lo que pide José Alberto.

En entrenador, que ya había trabajado con él en el Mirandés cinco años atrás, destacó precisamente esa capacidad para desenvolverse cerca del balón. "Es un jugador que se adapta muy bien a estar cerca del balón, es muy dinámico. Nos va a dar grandes tardes de fútbol", señaló el técnico asturiano tras su debut.

La polivalencia es otra de las grandes virtudes de Iván Martín. Frente al Getafe comenzó actuando en el doble pivote, posteriormente adelantó su posición para ejercer de '10' y terminó el encuentro más retrasado, asumiendo la responsabilidad de dirigir el juego del conjunto santanderino. Una versatilidad que José Alberto ya había puesto en valor. "La mayor virtud que tiene es que entiende el juego y es muy polivalente. Puede jugar en posiciones interiores, incluso de extremo derecho", explicó.

El fichaje supone, además, el reencuentro de Iván Martín con dos figuras que ya fueron importantes en una etapa anterior de su carrera: José Alberto y Chema Aragón, actual director deportivo del Racing. Los tres coincidieron en el Mirandés durante la temporada 2020-21, cuando el centrocampista defendió al conjunto burgalés cedido por el Villarreal. Aquella campaña fue indiscutible en Miranda de Ebro, donde disputó 33 partidos, con cuatro goles y seis asistencias.

Un año después llegó su gran salto al fútbol de élite con el Girona. En el conjunto catalán terminó haciendo historia, acumulando 163 partidos, nueve goles y once asistencias. Su etapa gerundense alcanzó su punto álgido durante la temporada 2023-24, cuando el equipo dirigido por Míchel se codeó con Real Madrid y Barcelona en la pelea por LaLiga. Iván Martín tuvo un papel especialmente destacado ante el conjunto azulgrana, al que el Girona derrotó tanto en Montilivi como en el Estadi Olímpic, con el centrocampista asistiendo en ambos encuentros.

La siguiente temporada también le permitió estrenarse en algunos de los grandes escenarios del fútbol europeo. Iván Martín se enfrentó con el Girona a rivales como PSG, Liverpool, Milan y Arsenal, acumulando una experiencia en la Champions que ahora puede convertirse en un valor diferencial para el Racing.

Con sus 163 encuentros en Primera División, es además el segundo futbolista de la actual plantilla racinguista con más experiencia en la máxima categoría, únicamente por detrás de Sergio Canales, que a sus 35 años es el jugador con mayor recorrido en la competición.

Iván Martín tampoco es un futbolista al que le pese la responsabilidad cuando el partido exige precisión. La pasada temporada destacó entre los centrocampistas con mayor precisión en el desplazamiento largo en las cinco grandes ligas, con un 70,67% de acierto. Un registro con el que superó a jugadores de la talla de Jude Bellingham (67,65%), Luka Modric (66,53%), Pedri (66,42%) o Rayan Cherki (64,62%).

Su rendimiento estadístico refleja, además, su capacidad para participar en diferentes facetas del juego. Entre los centrocampistas de LaLiga fue el octavo que más duelos ofensivos ganó, con 188, y el séptimo en carreras progresivas, con 57. También destacó en la circulación, situándose como el noveno centrocampista con más pases completados (1.268) y el noveno en pases cortos completados (1.209).

Más allá de los números, su influencia en el juego del Girona quedó reflejada en el rendimiento colectivo. Durante la pasada temporada, el conjunto catalán sumó 1,17 puntos por partido cuando Iván Martín estuvo sobre el terreno de juego. Un promedio que, de haberse mantenido durante todo el campeonato, habría permitido al equipo finalizar en la decimotercera posición, por delante de Sevilla, Osasuna, Levante, Alavés y Elche.

Precisamente ante el Elche ya sabe lo que significa marcar con la camiseta del Girona. En la temporada 2022-23 anotó de cabeza el gol del empate en un encuentro que terminaría con remontada gerundense. Ahora, varios años después, Iván Martín vuelve a encontrarse con el conjunto ilicitano, aunque esta vez con el Racing y con la responsabilidad de convertirse en una de las piezas capitales del proyecto cántabro.

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Todo apunta a que el bilbaíno tiene argumentos para convertirse en uno de los grandes nombres del centro del campo del Racing. Talento, experiencia, polivalencia y una capacidad para interpretar el juego que ya ha comenzado a mostrar en sus primeros minutos con la camiseta verdiblanca.