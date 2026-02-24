¿Nuevo 'neverazo' para Gil Manzano?

Jesús Gil Manzano está 'en la cuerda floja' de nuevo tras el partido de este pasado domingo entre el Villarreal y el Valencia (2-1). El árbitro extremeño corre riesgo de volver a 'descansar' por los fallos cometidos en la jornada 25 de LaLiga.

El colegiado no pitará el siguiente duelo si se siguen de nuevo los criterios que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) está ejecutando esta temporada. El CTA, encabezado por Fran Soto, se ha ajustado a un nuevo criterio: si el 'juez' del partido visualiza el monitor y es corregido dentro de un mismo partido en dos ocasiones por el VAR, este deberá guardar 'descanso'.

Gil Manzano volvió a equivocarse en las decisiones arbitrales. La primera acción cayó del lado del Valencia. Luiz Júnior, portero del Villarreal, derribó a Umar Sadiq dentro del área, pero el colegiado no vio nada más que un 'piscinazo'. Sin embargo, el español acudió al VAR y corrigió la acción pitando la 'pena máxima', que convirtió Ramazani, poniendo el 0-1 en el marcador.

La segunda acción benefició al Villarreal. Un centro lateral de Pépé impactó en Ramazani, el transformador del anterior penalti, pero Gil Manzano dejó seguir la jugada hasta el aviso de revisión. La rectificación de la jugada permitió a Pape Gueye materializar el penalti y darle el triunfo a los de Marcelino García Toral.

Antecedentes en esta temporada

Al igual que en la jornada 20 de LaLiga, en donde Gil Manzano perjudicó al Barça en el partido Real Sociedad - FC Barcelona, el colegiado vuelve a 'liarla' en sus decisiones. Precisamente, la acción que acabó en roja para un jugador de la Real Sociedad y la falta de Dani Olmo sobre Kubo en el gol de Fermín López ya dejaron al árbitro en la 'nevera' por no acertar en ninguna de las dos decisiones.

Noticias relacionadas

Ahora todo apunta a la misma resolución. En el transcurso de dos semanas, el período habitual de descanso de los árbitros, comprobaremos si Gil Manzano dirige algún partido de la jornada o se queda 'descansando' por una nueva línea de actuación que no alcanza el nivel requerido.