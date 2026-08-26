Nuevo mazazo para el Atlético: adiós al reemplazo de Julián Álvarez

Cada verano puede usted escoger la novela de su preferencia. Y no hablamos de 'best sellers'. Porque a la altura de Borges o García Márquez está el drama que protagonizan Julián Álvarez y el Atlético de Madrid durante la presente ventana estival. Desde la negativa al Barça hasta comunicados oficiales y una 'Araña' infeliz en el Metropolitano, los colchoneros se aferran a la posibilidad de mantenerle en plantilla o de, por lo menos, evitar su traspaso al bando culé.

Y, mientras tanto, Nicolas Jackson está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Aston Villa. El conjunto dirigido por Unai Emery ha avanzado de manera notable en las últimas horas y habría alcanzado un principio de acuerdo para hacerse con los servicios del delantero del Chelsea. La operación se situaría en torno a los 70 millones de euros y el futbolista tendría pactado un contrato por seis temporadas, hasta 2032.

Nicolas Jackson celebra su gol contra el Atalanta / Michele Maraviglia

Va ligado, por supuesto, al tema del mes. Porque el movimiento supone un nuevo giro en el futuro del atacante de 25 años, que durante las últimas semanas había aparecido como una de las alternativas que manejaba el Atlético de Madrid. El nombre de Jackson ganó protagonismo en el Metropolitano en medio de la incertidumbre alrededor de Julián Álvarez, pero la vía rojiblanca parece perder fuerza de forma definitiva.

Para Unai Emery, la llegada de Jackson responde además a una necesidad creciente en su plantilla. El técnico español llevaba tiempo siguiendo al delantero y su interés por él no es reciente. La situación en Villa Park se ha acelerado después de que Ollie Watkins haya llegado a un acuerdo con Al Hilal, un movimiento que ha obligado al Aston Villa a buscar una solución para reforzar su parcela ofensiva.

El equipo inglés también ha sufrido otras salidas importantes. Morgan Rogers y Youri Tielemans han dejado un vacío considerable dentro de la estructura del conjunto de Emery, por lo que el club considera prioritario incorporar futbolistas capaces de asumir protagonismo. Jackson encaja en ese perfil por edad, características y margen de crecimiento.

El Atlético no pudo acercarse

El principal obstáculo para el Atlético de Madrid siempre estuvo en las condiciones económicas planteadas por el Chelsea. La cantidad solicitada por el conjunto londinense quedaba lejos de las posibilidades que manejaba la entidad rojiblanca. Aunque Mateu Alemany llegó a contemplar distintas fórmulas, incluida una posible cesión, la operación nunca terminó de tomar forma.

El Aston Villa, en cambio, sí estaría dispuesto a aproximarse a las exigencias de Stamford Bridge. Las conversaciones han avanzado hasta el punto de que el acuerdo entre las partes estaría muy próximo, dejando al Atlético con pocas opciones para intentar recuperar la iniciativa.

La operación también aparece relacionada con el futuro del ‘Dibu’ Martínez. El guardameta argentino ha sido vinculado con el Chelsea y una eventual salida hacia Londres podría proporcionar al Aston Villa un impulso económico adicional para completar la contratación de Jackson.

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En Stamford Bridge, además, la portería se ha convertido en uno de los asuntos pendientes después del estreno liguero ante el Fulham. El Chelsea de Xabi Alonso, a su vez, analiza su situación bajo palos mientras continúa definiendo los movimientos de su plantilla.