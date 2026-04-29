Nuevo golpe a la piratería: la Guardia Civil bloquea Kodispain tras la denuncia de LaLiga y Telefónica

Cerco a la piratería en otra operación de la Guardia Civil, que este miércoles informó del bloqueo de la plataforma Kodispain, según ha avanzado 'As', a través de la que se podía acceder a los partidos de Primera y Segunda. Una acción ejecutada tras la denuncia conjunta entre LaLiga y Telefónica. El movimiento se une a otros recientes como la decisión judicial tomada la semana pasada contra la red de ‘Dash, el iraní'.

“Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Comandancia de Madrid, han investigado a una persona por su presunta participación en un entramado digital que promovía el acceso no autorizado a retransmisiones en directo de los partidos de fútbol de la Primera y Segunda División Española”, refleja en un comunicado el instituto armado, que llevó a cabo una investigación tras la denuncia de los dos actores perjudicados.

“Tras un primer análisis, se logró identificar un software legítimo, diseñado para ser ampliable y programable, siendo utilizado con fines delictivos. Sobre este software, se programaron componentes específicos que dirigían a las fuentes audiovisuales sobre los partidos de fútbol, sorteando las medidas de protección y de seguridad. Seguidamente, se analizaron más de 91.000 archivos y alrededor de 25.000 líneas de código, consiguiendo reconstruir el funcionamiento del sistema e identificando su estructura operativa", relata la Guardia Civil en su comunicado.

KodiSpain no es una aplicación oficial como tal, sino una comunidad española centrada en Kodi, un programa que convierte los dispositivos en una especie de centro multimedia. Un sitio donde se difunden addons, builds y configuraciones. Precisamente, uno de esos addons, un complemento que se instala dentro de un programa para añadirle nuevas funciones, es el que ha sido deshabilitado.

La advertencia del robo de datos

"Una vez realizado el análisis de fuentes abiertas, así como el rastreo de la actividad digital entre los diferentes canales de comunicación y las redes sociales, se logró la identificación y posterior investigación de un varón por un supuesto delito contra la propiedad intelectual y otro relativo al mercado y los consumidores", añade la Benemérita en su comunicado, donde se lanza una advertencia que LaLiga también ha reseñado en sus canales oficiales.

"Además del perjuicio económico, la instalación del software desconocido en los dispositivos de los usuarios, abre la puerta a diferentes tipos de malware o virus, pudiendo permitir así, el robo de datos y el acceso no autorizado a dichos dispositivos electrónicos", apunta la Guardia Civil, que suma un nuevo golpe contra la piratería ilegal, una de las grandes batallas de LaLiga que preside Javier Tebas.