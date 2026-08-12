LaLiga estrena el balón inteligente que detectará dobles toques como el de Julián Álvarez

El penalti de Julián Álvarez ante el Real Madrid en la Champions de 2024 habría dejado una huella inequívoca en el nuevo balón de LaLiga, fabricado por Puma y con la tecnología de Kinexon. Un nuevo esférico inteligente que permitirá detectar contactos tan leves como el doble toque que provocó la anulación del lanzamiento del argentino. La tecnología no decidirá si existe una infracción, pero proporcionará al VAR una nueva prueba objetiva para interpretar la jugada. Será, por ahora, solo para Primera División, competición de clubes pionera en adoptar este sistema.

Una tecnología utilizada en el Mundial

Su puesta de largo tuvo lugar este miércoles en la sede de LaLiga y se estrenará este sábado 15 de agosto, en el Alavés-Getafe, que abrirá LaLiga a las 19:30 horas. El nuevo Puma Stellar Nitro Ultimate incorporará la tecnología de Kinexon para proporcionar información en tiempo real a los árbitros, los cuerpos técnicos y las retransmisiones. “Es una tecnología que ya han utilizado la FIFA y la UEFA con bastante éxito. Supera la limitación del ojo”, explicó Ricardo Resta, responsable de Football Intelligence de LaLiga, durante la presentación.

El microchip determinó que Matanovic tocó la pelota / DAZN

Es una tecnología similar a la que se empleó en el pasado Mundial, aunque su utilización no estuvo exenta de polémica. El chip anuló el gol de Croacia que supuso la eliminación del cuadro balcánico ante Portugal en dieciseisavos de final. La detección de un leve roce supuso la anulación de un tanto que habría llevado el partido a la prórroga. La gráfica reflejó que Igor Matanovic peinó el balón antes del gol.

En competiciones UEFA se empleó en la Eurocopa masculina de 2024, donde ayudó a confirmar la mano de Joachim Andersen en el Alemania-Dinamarca, y posteriormente en la Eurocopa femenina de 2025. En ambos torneos se emplearon balones Adidas desarrollados junto a Kinexon.

De ahí que el excolegiado Eduardo Prieto Iglesias, responsable del VAR en España, reivindicase el factor humano como decisivo en la aplicación de esta nueva tecnología. Una actualización que el colectivo recibe de buen grado, como todas las que se han ido implementando. Y que bien empleada, como en el referido caso de Julián Álvarez, resolvería "situaciones críticas" como esta.

Más de 560 señales por segundo

Según LaLiga, efectos prácticos, los futbolistas no deberían apreciar diferencias respecto a un esférico convencional. La novedad se encuentra en su interior. “Es un balón normal, pero tiene un sensor que puede medir la fuerza que se ejerce sobre él. Tiene un acelerómetro y un giroscopio”, explicaron desde Kinexon. Esta tecnología, así como todo el sistema de receptores al que se asocia, se probó en un campo de Primera División y con grupos de jugadores que fueron incapaces de diferenciar un baló con o sin el chip.

Luis Mosquera (i), Football Data & Technology Expert de Kinexon; José Guerra (2i), Director de Producción Audiovisual y Operaciones de Partido; Ricardo Resta (2d), director de Football Intelligence & Performance de LALIGA, y Eduardo Prieto Iglesias (d), director del VAR en España, posan durante el desayuno formativo para medios de comunicación en el que se desvelarán las claves de la incorporación del nuevo balón conectado en LALIGA EA SPORTS, bajo el título “Balón conectado: claves de su implementación”. / Mariscal / EFE

A nivel tecnológico, el dispositivo funciona con una batería recargable. “Al tener un sensor, el balón hay que cargarlo. Funciona como cuando cargamos el móvil. Tarda 90 minutos en cargarse y puede durar cinco horas”, detallaron sus responsables. La información será enviada a una red de aproximadamente 12 antenas instaladas en cada estadio. Su distribución dependerá de las características de cada recinto, aunque se colocarán generalmente tres en cada fondo y en cada lateral para garantizar la cobertura.

Según se explicó durante la presentación, el balón transmitirá 560 señales por segundo. De ellas, 100 estarán relacionadas con su posicionamiento. Los datos permitirán registrar con enorme precisión cada toque, la velocidad, los giros, la trayectoria y la intensidad de los golpeos. Se contemplan supuestos como los del Rayo, que apunta a jugar su primer partido de LaLiga contra el Alavés en Butarque, casa del Leganés, que milita en Segunda, donde no se implementará, por el momento, esta tecnología.

El fotograma exacto del fuera de juego

Una de las principales aplicaciones del balón de Puma y Kinexon estará en el sistema semiautomatizado de detección del fuera de juego. Hasta ahora, una parte decisiva del proceso consistía en seleccionar el fotograma en el que se producía el pase. El sensor permitirá determinar el instante exacto en el que el pie entra en contacto con el balón.

El esférico no trazará por sí mismo las líneas ni establecerá la posición de los jugadores. Esa función corresponderá al sistema óptico de seguimiento. La información del sensor se sincronizará con esos datos para que el SAOT disponga tanto de la posición de los futbolistas como del momento preciso del golpeo. En este sentido, cabe señalar que la intención de LaLiga era instalar esta temporada el fuera de juego automático, pero finalmente esta temporada se mantendrá el semiautomático.

TNT Sports

“En disputas en el espacio ante potenciales fueras de juego servirá para determinar si un jugador toca o no el balón. También ayudará a determinar el frame exacto”, explicó Prieto Iglesias, responsable del VAR en España. El sensor también ayudará a resolver acciones en las que las imágenes no permiten apreciar con claridad si el balón ha tocado a un futbolista. “Ahora el balón nos habla y nos lo dice”, resumió Prieto Iglesias, que se refirió también a esas “minimanos invisibles” difíciles de distinguir a simple vista.

'Big data' para los equipos

No obstante, el sensor no determina por sí solo si el balón ha tocado una mano ni si ese contacto es sancionable. Registra una alteración provocada por un toque. El VAR deberá localizar ese pulso en las imágenes, identificar con qué parte del cuerpo se produjo y valorar después la posición del brazo y las consecuencias de la acción. Tiene distintos grados de sensibilidad, pero condiciones como un golpe de voz o una atmosfera ruidosa no alterarán su gráfica.

Prieto Iglesias, responsable del proyecto VAR, comparó el trabajo de los árbitros de vídeo con el de un equipo médico: “A los árbitros de VAR les digo que son cirujanos. Tienen que analizar y escrutar cada evento del partido en función de las Reglas de Juego y llevar a cabo o no una intervención. En esa cirugía se incorpora una tecnología más, mucho más fina y precisa”.

Sede de LaLiga en Madrid donde presentan las clave de incorporación del nuevo balón conectado en LALIGA EA SPORTS, bajo el título “Balón conectado: claves de su implementación”. / Mariscal / EFE

La información se organizará en cuatro bloques: referencias temporales, datos sincronizados, señales emitidas por el balón e integración con el SAOT. Los árbitros de VAR tendrán que aprender a interpretar esos pulsos y relacionarlos con las imágenes. La herramienta también permitirá precisar el momento en el que un jugador toca el balón durante una entrada o una disputa. “Ahora vamos a ser capaces de meter el bisturí en situaciones que al ojo humano le resulta difícil discernir”, señaló Prieto Iglesias.

La información no se limitará al arbitraje. “Contamos con una nueva fuente que nos dirá velocidades, toques de balón, golpeos... Vamos a poder obtener una serie de métricas que ayuden a los cuerpos técnicos y también al arbitraje y a la retransmisión audiovisual”, explicó Resta, director de Football Intelligence & Performance de LaLiga.

Los equipos podrán analizar parámetros como la velocidad de un disparo, la potencia de un pase o el tipo de golpeo. LaLiga también pretende utilizar parte de esos datos durante las emisiones para explicar mejor las acciones y ofrecer nuevas capas de información al espectador. “Ayudará a hacer más comprensible el fútbol. Le dará más información y un incremento de emoción”, apuntó José Guerra.

Menos pérdidas de tiempo

Cada encuentro contará con 14 balones conectados. Uno comenzará como balón de partido, otro permanecerá junto al cuarto árbitro y los 12 restantes se distribuirán por el perímetro exterior del terreno de juego, colocados sobre conos o soportes. Un sistema de distribución que ya se emplea en la Premier. Los recogepelotas -esta figura no desaparece- designados por el club local tendrán que garantizar que siempre haya un esférico disponible en cada soporte.

El tenso cara a cara entre Neuer y un recogepelotas que da la vuelta a las redes / @PrimeVideoDE

Su función será recuperar con rapidez los balones que terminen en la grada o fuera del terreno de juego y devolverlos a su posición. No podrán retenerlos ni entregárselos directamente a los futbolistas, aunque será difícil eliminar esta picaresca en partidos de alta tensión. Con todo, desde LaLiga creen que este sistema también pretende acelerar las reanudaciones y combatir las pérdidas de tiempo. Los jugadores tendrán a su disposición un balón de sustitución sin depender de la voluntad o la rapidez de un recogepelotas.

LaLiga lleva meses preparando la implantación del sistema. Las pruebas comenzaron en enero en diferentes estadios y en los entrenamientos de algunos clubes. También se realizaron ensayos para descartar interferencias en la transmisión. “Hemos llegado a hacer pruebas de interferencia por radiofrecuencia con la Policía”, desveló Resta, director de Football Intelligence & Performance de LaLiga, donde los jugadores podrán seguir llevándose el cuero después de anotar un 'hat-trick'. Pero ahora, más localizado que nunca.