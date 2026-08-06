La nueva norma que aprobará LaLiga contra las pérdidas de tiempo

El fútbol moderno sigue cambiando, y la mayoría de cambios en las normas del deporte se basan en reducir la pérdida de tiempo, una de las grandes lacras del fútbol.

Además de las nuevas normas universales aprobadas por IFAB para la nueva temporada, como son el límite de los 10 segundo en las sustituciones o el minuto fuera del terreno de juego para atenciones médicas, todo parece indicar que en el fútbol español se introducirá una nueva regla que va en esa línea y que ya se usa en la Premier League.

En este sentido, la norma, adelantada por el analista arbitral 'Mr. Asubío', se basa en la colocación de balones alrededor del terreno de juego (entre unos 10 o 12) para que los futbolistas que tengan que reanudar el juego lo puedan hacer sin tener que depender de los recogepelotas, una figura que había tomado mucha importancia en los últimos años.

Según la información, y tal y como se vio en el Mundial de 2026, los balones estarán repartidos entre la línea de banda y la línea de meta, al lado de la portería, siempre a disposición de los jugadores.

Por ahora, y a falta del 'ok' definitivo, tanto la Real Federación Española de Fútbol como el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF han acordado implementar este sistema a partir de la próxima temporada.

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Un sistema que se espera que evite pérdidas de tiempo innecesarias cuando los recogepelotas tienen que devolver los balones al campo o incluso cuando éstos desaparecen en los últimos minutos de ciertos partidos para beneficiar al conjunto que va ganando.