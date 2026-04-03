Nteka impulsa al Rayo ante un Elche con diez jugadores

El Rayo, con un gol del delantero internacional angoleño Randy Nteka a los 74 minutos, su primero de la temporada, ganó con suspense al Elche, que jugó con diez toda la segunda parte por expulsión del central Pedro Bigas, y se aleja del descenso para dar un paso de gigante hacía la salvación.

Separados por solo tres puntos en la zona baja de la clasificación, el duelo de Vallecas se antojaba vital tanto para el Rayo como para el Elche en su particular cruzada por la permanencia. El que salió victorioso fue el equipo madrileño, que celebró el Viernes Santo con un triunfo muy sufrido antes de recibir en solo seis días al AEK de Atenas en una histórica eliminatoria de cuartos de final de la Liga Conferencia.

El primer aviso de la noche lo dio el Elche, a los dos minutos, con un balón que colgó Germán Valera y que Rafa Mir, desde la línea de fondo, recogió para lanzar un disparo que atrapó el portero argentino Augusto Batalla.

Randy Nteka of Rayo Vallecano celebrates a goal with teammates during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Elche CF at Estadio de Vallecas on April 03, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 03/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Rayo Vallecano v Elche CF - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Esa acción, sin demasiado peligro, fue uno de los escasos acercamientos del Elche a la portería del Rayo, que dominó la primera parte a nivel ofensivo y gozó de las mejores ocasiones para abrir el marcador, como un disparo de Álvaro García que se marchó alto o un remate de Florian Lejeune de cabeza, tras un saque de esquina, que también se marchó por encima del travesaño.

El partido se le complicó al Elche a los 39 minutos cuando su central, Pedro Bigas, cometió una falta por una patada sobre Oscar Valentín y vio la segunda cartulina amarilla. La expulsión trastocó los planes del conjunto ilicitano, en el que Eder Sarabia tuvo que cambiar su esquema para afrontar todos los minutos restantes.

El descanso le vino bien al Elche, que nada más comenzar la segunda parte, por medio de Adrià Pedrosa, que acababa de salir al césped, lanzó un disparo que repelió con apuros Batalla.

Pedro Bigas fue expulsado en el encuentro contra el Rayo Vallecano / Mariscal

La respuesta la dio el Rayo, solo un minuto después, con un potente disparo de Lejeune que se marchó al lateral de la portería y que dio inicio a casi un monólogo del equipo madrileño, que, con un jugador más, sometió al Elche a un intenso juego físico que le hizo ir desgastándose y acabar jugando a merced de su rival.

La insistencia del Rayo tuvo premio a los 74 minutos, cuando Randy Nteka, que llevaba sin jugar más de un mes, desde el 21 de febrero ante el Betis, recogió un balón centrado desde la izquierda por Álvaro García para anticiparse a Buba Sangaré y rematar a gol.

Ese tanto hizo mucho daño al Elche, que vio cómo todos sus esfuerzos por aguantar un punto se fueron al traste. El desgaste físico, el bajón anímico y el empuje del Rayo frenaron sus esperanzas de puntuar en Vallecas, cuyos aficionados, desde la grada, acabaron festejando un triunfo que les acerca a la permanencia.