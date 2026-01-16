Los nombres propios de la primera vuelta de LaLiga: así quedarían los mejores onces según la IA

No es un once elegido por fama ni por estadísticas clásicas. Es un XI construido a partir de cuánto cambia un partido cuando un jugador interviene. Con la primera vuelta de LaLiga 2025-26 ya cerrada, la inteligencia artificial de Olocip ha ordenado el rendimiento por "valor generado", una medición que traduce cada acción en probabilidad de gol a favor o en contra. El resultado deja a Mbappé como el futbolista más influyente del campeonato y dibuja una alineación con varios nombres que han marcado la temporada desde roles muy distintos.

Un enfoque que va más allá del dato descriptivo

El planteamiento de Olocip se apoya en aprendizaje automático para valorar la calidad de cada acción en su contexto. La idea es que no pesa igual un pase, un duelo o una conducción si no cambia el estado real del juego. En lugar de sumar acciones, el modelo estima el "valor" que generan en términos de probabilidad de gol a favor o en contra, lo que pretende ofrecer una fotografía más precisa del impacto de cada futbolista.

El XI de la primera vuelta según la inteligencia artificial

El once de jugadores que más valor han generado para sus equipos en las 19 primeras jornadas queda formado por Aarón Escandell (Real Oviedo) en portería. En defensa, Catena (Osasuna) y Cabrera (RCD Espanyol) como centrales, con Mingueza (Celta de Vigo) y Carlos Romero (RCD Espanyol) en los laterales.

El XI de oro de la primera vuelta / Olocip

En el centro del campo aparecen Pedri (FC Barcelona) y Pablo Fornals (Real Betis), con Alberto Moleiro (Villarreal) como mediapunta. Las bandas son para Lamine Yamal (FC Barcelona) y Jorge De Frutos (Rayo Vallecano) y, en punta, Kylian Mbappé (Real Madrid).

El delantero del Real Madrid lidera la clasificación global del modelo como el jugador que más valor ha generado con sus acciones en la temporada. Según esta evaluación, su producción ha contribuido a una diferencia de 12 goles por encima de los esperados para el conjunto blanco.

Los XI alternativos, plata y bronce

Para evitar que la "restricción de espacio" deje fuera a más nombres destacados, Olocip completa el análisis con dos alineaciones adicionales.

El XI de plata lo componen Joan García (FC Barcelona); Lejeune (Rayo Vallecano) y Boyomo (Osasuna) como centrales; Jonny (Alavés) y Carreras (Real Madrid) en los laterales.

El XI de plata de la primera vuelta / Olocip

En el centro del campo, Carlos Álvarez (Levante) y Dani Olmo (FC Barcelona), con Buchanan (Villarreal) y Raphinha (FC Barcelona) en los costados. Arriba, la dupla es Ferran Torres (FC Barcelona) y Muriqi (Mallorca).

El XI de bronce presenta a Radu (RC Celta) en portería, con una defensa de tres formada por Pau Cubarsí (FC Barcelona), David Carmo (Real Oviedo) y Rafa Marín (Villarreal). En el medio, Brais Méndez (Real Sociedad), Koke (Atlético de Madrid) y Fermín (FC Barcelona). En bandas, Antony (Real Betis) y Álex Baena (Atlético de Madrid). En la delantera, Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Griezmann (Atlético de Madrid).

El XI de bronce de la primera vuelta / olocip

La comparativa por 90 minutos coloca a Álex Baena como el jugador que más valor genera con menos tiempo en el campo, por delante de Gerard Moreno y Raphinha. Por fases del juego, el modelo destaca a Aarón Escandell como el futbolista con más acciones defensivas de calidad, a Pedri como el nombre más relevante en la construcción y a Mbappé como el jugador más determinante en el área ofensiva.