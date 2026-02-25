Nolito desvela la exigencia de Luis Enrique en el Barça: "Nos llamaba el primer equipo para entrenar los jueves, porque si no entrenabas el viernes, a lo mejor no jugabas"

Nolito es un auténtico trotamundos del fútbol. El ya exjugador disfrutó de una larga y exitosa trayectoria pasando por equipos como el filial del FC Barcelona, Granada, Benfica, Celta de Vigo, Manchester City, Sevilla y UD Ibiza. Aunque empezó su aventura en este deporte en el Écija Balompié, se dio cuenta de la dureza del fútbol profesional en la cantera del Barça.

En el filial azulgrana, Nolito coincidió con Luis Enrique, un técnico conocido por su alta exigencia. “Muchas veces nos llamaba el primer equipo para entrenar. No sé si era miércoles, jueves o viernes… Si no recuerdo mal, era los jueves, porque Luis Enrique, si no entrenabas el viernes con el equipo, a lo mejor no jugabas”, reveló Nolito en una entrevista con 'El After de Post United'.

Luis Enrique, en una imagen reciente / @psg_inside

Pese a las dificultades y la dureza de la temporada, Nolito reveló el profundo cariño que guardaba por aquel equipo del filial del Barça: "El filial ese año teníamos un plantillón. No sé si quedamos en Segunda terceros. O sea que podíamos haber subido a Primera perfectamente. Disfruté ese año. Yo creo que fue uno de los años en mi carrera futbolística donde yo más he disfrutado".

Y también se deshizo en elogios hacia el propio Luis Enrique. "Es un tío de puertas para adentro magnífico, bromista, le gusta el cachondeo y buena persona ante todo. Aparte de buen entrenador como todo el mundo sabe. Pero en ‘petit comitè’ yo creo que mucha gente se sorprendería de lo buen tipo que es", señaló el ex jugador andaluz.

Abraham González, con Carles Puyol y Nolito en el banquillo culé / JOAN IGNASI PAREDES

"Los entrenamientos eran difíciles. Sobre todo, muchas posesiones a un toque o dos toques, partiditos cortos y reducidos. Pero al final te tenías que adaptar y, sino 'al carrer'. Había mucha calidad por allí metida", finalizó.