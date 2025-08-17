Con Nico Williams todo es posible

En Bilbao existe una máxima: si Nico Williams sonríe, el Athletic celebra. La felicidad del equipo athleticzale, también los resultados, viene estos últimos tiempos de la mano del estado de forma de su estrella, que volvía este domingo a San Mamés tras un verano que se lo ha pasado coqueteando con el Barça. La Catedral, sin embargo, perdonó sus pecados tras un partido de auténtico líder ante el Sevilla que se quedó con la miel en los labios tras un partido de mucho mérito.

San Mamés vistió como siempre su aspecto de gala para recibir a su equipo para desenvolver una temporada que se presenta ilusionante. Su apoyo es una máxima innegociable para los leones, que salieron de caza desde el principio lanzados por su gente. Areso tuvo una buena puesta en escena demostrando sus cualidades ofensivas, pero quien tuvo las primeras ocasiones claras del partido fue el Sevilla.

Nico se gana su perdón

El equipo hispalense llegaba bajo mínimos a La Catedral, aunque Matías Almeyda armó un equipo compacto en su debut que peleó en todo momento. Akor Adams anotó en fuera de juego para los andaluces, aunque fue el preludio del primero del Athletic. Llegó desde los once metros tras un derribo como mínimo dudoso de Juanlu a Nico Williams que la estrella athleticzale transformó con mucho temple (1-0).

Fueron momentos dulces del extremo, que tomó el mando ante una afición entregada a su estrella. Cuando el descanso acechaba, el menor de los Williams volvió a hacer diabluras por banda para servir el segundo en bandeja a Maroan que castigaba a un Sevilla merecedor de más (2-0).

El Sevilla muere en la orilla

El descanso sentó de maravilla a los hispalenses, que se olvidaron de lo vivido en la primera mitad. Unai Simón empezó a ser protagonista, aunque nada pudo hacer para evitar el golazo de Lukébakio que volvió a ser el faro del Sevilla en San Mamés (2-1). Apenas unos minutos después, Juanlu volvía a generar el caos por banda derecha y Agoumé conectaba un gran disparo para igualar el marcador y desatar el pánico en La Catedral (2-2).

Cuando más quemaba la pelota, Nico Williams volvió a aparecer en línea de fondo para meter un centro medido que Robert Navarro transformó en el tanto de la victoria athleticzale (3-2). El Sevilla murió en la orilla después de un partido de infarto que se llevó el Athletic de la mano de un Nico Williams estelar.