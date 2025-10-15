Nico Williams no despega: lesiones, frustración y otra vez duda

Nico Williams atraviesa un momento complicado por su calvario con las lesiones, que le han tenido alejado de los terrenos de juego durante bastante tiempo. En lo que va de temporada, se lesionó en el partido contra Turquía durante el parón de selecciones de septiembre, que lo tuvo fuera casi un mes. En total, se perdió seis encuentros y reapareció ante el Mallorca el pasado 4 de octubre.

La temporada pasada ya estuvo lastrado por varios problemas físicos. Aunque el euipo vivió un curso brillante, con la clasificación para la Champions y semifinales de Europa League, a nivel personal Nico acabó con un sabor agridulce. Se perdió catorce partidos, incluidos cuatro de los últimos cinco, y reapareció para disputar la fase final de la UEFA Nations League, donde España cayó en la final ante Portugal en los penaltis.

Empezaron las vacaciones de verano, pero enseguida Nico volvió a acaparar portadas por el mismo culebrón del año anterior: sonaba de nuevo para el Barça. Esta vez parecía que iba en serio; e incluso se ofreció al club azulgrana. La afición del Athletic, indignada y dándolo por perdido, veía como todo se encaminaba a su marcha. Pero, contra todo pronóstico, las negociaciones se rompieron en el último momento y acabó renovando hasta 2035. Se repetía la historia. Mientras tanto, el Barça fichó a Rashford casi de un día para otro, y de momento nadie lo echa de menos.

Sin embargo, la cara actual de Nico no es la más feliz. Las lesiones le han impedido ser protagonista en el conjunto vasco, que ha tenido un inicio de temporada nefasto (5 derrotas en los últimos 7 partidos), y echa de menos a su principal referencia ofensiva.

Tras decidir seguir en San Mamés, Nico tenía entre ceja y ceja reafirmar su valía y el talento que ya había demostrado de sobra. Con el Athletic regresando a Champions después de diez años y con la ambición de repetir la clasificación entre los cuatro primeros en liga, disponía de una oportunidad de oro para seguir agrandando su nombre.

Nico Williams calentando / LUIS TEJIDO / EFE

Su influencia en el equipo

Los datos son contundentes: esta temporada el Athletic solo ha ganado con Nico Williams en el campo. Sin él, el balance es de cinco derrotas y un empate. La temporada pasada, en cambio, su ausencia no se notó tanto: tres derrotas, ante Madrid, Girona y Manchester United en la vuelta de las semifinales de Europa League, aunque en ese último caso ya habían perdido 0-3 en la ida.

En cuanto a las estadísticas, este curso el Athletic ha echado mucho de menos a su jugador más desequilibrante: sin él, solo han marcado dos goles en seis partidos, aunque en los tres partidos que ha jugado el de Pamplona solo ante el Sevilla sumó un gol y dos asistencias, siendo estas las cifras totales hasta la fecha.

También es relevante su progresión. En la 23/24 acumuló 24 contribuciones ofensivas (8 goles y 16 asistencias), y en la 24/25 sumó 18 (11 goles y 7 asistencias). En ambas temporadas firmó cinco goles en liga, aunque la pasada campaña, con la participación en Europa League, añadió otros cinco. ¿Podrá superar este año su mejor marca personal? Está por ver, pero de momento la suerte no le acompaña.

Desde que España levantó su cuarta Eurocopa en Berlín en julio de 2024, y Nico empezó a ser relacionado con el Barça para acabar rechazándolo, su rendimiento ha caído. Lo cierto es que Nico no ha recuperado su mejor nivel, el Athletic sufre sin él, y en Barcelona ni se acuerdan de su nombre.

El menor de los hermanos se reincorporó este miércoles a los entrenamientos después de dos días de ausencia por una pubalgia que le hace ser duda para el compromiso de este domingo en el Martínez Valero de Elche.