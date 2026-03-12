Nico Gonzalez lidera el once ideal de la jornada 27 en LALIGA Fantasy

El Atlético de Madrid se enfrentó a la Real Sociedad en la jornada 27 de LALIGA EA Sports, como antesala a la final de Copa del Rey que ambos equipos disputarán el próximo mes en Sevilla. En esta ocasión, los colchoneros se llevaron la victoria por 3-2, con doblete de Nico Gonzalez (17 puntos) y una de las mejores actuaciones de Ruggeri (11 puntos).

Por parte de la plantilla txuri-urdin, Carlos Soler (12 puntos) anotó uno de los tantos y repite por segunda semana consecutiva en el once ideal de la jornada. No obstante, el triunfo de los rojiblancos no sirvió para sacar ventaja al Villarreal.

El conjunto groguet hizo los deberes y venció al Elche (2-1) en El Madrigal. El canadiense Buchanan (15 puntos) volvió a marcar y Pape Gueye (13 puntos) asistió en la primera parte, que fue fundamental para llevarse el derbi.

En la parte alta de la clasificación, todo sigue igual. El FC Barcelona venció por la mínima al Athletic Club (0-1) gracias al golazo de Lamine Yamal, MVP de la jornada anterior, pero también a las paradas de Joan García (12 puntos).

Joan Garcia estuvo soberbio frente a un Athletic que no encontró la manera de ver portería / Dani Barbeito / SPO

Por otra parte, el Real Madrid ganó al Celta en el último minuto de descuento, sumando tres puntos importantes para luchar por el título (1-2). Antes, Tchouaméni (13 puntos) había adelanto a los blancos, confirmando su gran estado de forma.

De esta manera, los celestes no pudieron aprovechar el pinchazo del Real Betis contra el Getafe. El equipo azulón ganó en casa por 2-0 y Kiko Femenía (12 puntos) marcó su primer tanto de la temporada, en todas las competiciones.

No fue el único defensa que se vistió de goleador; Pacha Espino igualó el choque entre Sevilla y Rayo Vallecano (1-1). En la punta de ataque, Lucas Boyé (15 puntos) y Muriqi (13 puntos) marcaron ambos un doblete. A pesar de ello, el Valencia remontó al Deportivo Alavés (3-2) y el Mallorca no pasó del empate contra Osasuna (2-2).

El 11 ideal de la jornada 27 en LALIGA Fantasy