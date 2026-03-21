Nacho Palencia manda un mensaje antes del derbi: "El que quiera desunir familias es imbé**l"

Domingo de derbi. Real Madrid y Atlético de Madrid se vuelven a ver las caras en lo que promete ser un duelo decisivo de la temporada. El choque llega en un momento clave para ambos equipos, con mucho más que tres puntos en juego.

En el partido de la primera vuelta, los colchoneros sorprendieron a los merengues en el Riyadh Air Metropolitano con un contundente 5-2. Aquel resultado dejó huella y elevó la tensión entre dos rivales que nunca necesitan demasiados motivos para competir al máximo.

La temporada, sin embargo, ha dado un giro inesperado. Ahora son los de Arbeloa quienes pelean por la segunda plaza, en una lucha directa con el FC Barcelona, lo que añade aún más presión al enfrentamiento.

Madrid, ¿blanca o rojiblanca?

El derbi madrileño, además, siempre ha sido un partido cargado de emoción. Más allá de la clasificación, el orgullo de la ciudad entra en juego en cada balón dividido, en cada acción y en cada gol.

La rivalidad se ha construido a lo largo de los años por múltiples factores: la historia, la ubicación y las dos finales a las que se le escapó a los del Cholo Simeone. Pese a todo, también hay espacio para la convivencia entre aficiones. Así lo defiende Nacho Palencia, en Radio Marca, que pone en valor el lado más humano del fútbol, lejos de la crispación que a veces rodea estos partidos.

“Los del Madrid y los del Atlético nos podemos llevar bien. Todo aquel que quiera desunir a familias por un gol en fuera de juego, por un codazo o por un jugador que no te gusta es imbécil, con perdón de la palabra”, afirma.

Derbi madrileño en el Metropolitano. / EFE

“Al final, yo puedo tener un pique, lo típico: se queda en familia y mola, pero que no vaya a más, porque es solo fútbol. Lo bonito es poder llamar a tu tío o a tu primo cuando gana tu equipo y picarte con ellos, siempre desde el respeto”, concluye entre risas.

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El periodista pide respeto, entre una rivalidad que se ha ido de las manos en más de una ocasión, con varios incidentes dentro y fuera del terreno de juego. El más reciente, el 'mecherazo' a Courtois.