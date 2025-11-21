Munuera Montero rompe la norma y pitará el derbi sevillano en su comunidad autónoma natal

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) continúa con su proceso de remodelación con el objetivo de actualizar una serie de normativas y funcionamientos que consideran que deben evolucionar.

Uno de los grandes cambios que buscan implantar es que un colegiado pueda dirigir partidos en su propia comunidad autónoma, rompiendo así con una vieja costumbre que llevaba décadas condicionando las designaciones arbitrales.

Antes del parón de selecciones ya se produjeron un par de excepciones a esta norma no escrita. Del Cerro Grande (Alcalá de Henares) dirigió en el VAR durante el derbi madrileño, mientras que los asturianos Israel Bárcena y Judit Romano fueron los asistentes del Oviedo-Real Sociedad.

Munuera Montero muestra la tarjeta amarilla a Reinildo / JUANJO MARTIN / EFE

Ahora llegará el turno, por primera vez, de un árbitro principal. Si todo transcurre según lo previsto, será el 30 de noviembre en el Sánchez Pizjuán, en el derbi sevillano. En este caso, Munuera Montero (Jaén) será el elegido, un reconocimiento a su labor y trayectoria en los últimos años. Su designación representa, además, un gesto de confianza del CTA hacia uno de sus colegiados más consolidados.

Esta limitación, eternamente cuestionada, nació como una medida de “protección” para evitar posibles conflictos o sospechas. Sin embargo, el nuevo CTA defiende que flexibilizar estas normas ayudará a normalizar situaciones y a consolidar un arbitraje más moderno, profesional y libre de conspiraciones.

Este cambio histórico se enmarca dentro del objetivo de mejorar la relación entre árbitros, clubes y aficionados, potenciando la transparencia en el colectivo arbitral. La idea es avanzar hacia un fútbol más sano, donde los colegiados puedan reconocer errores, explicar decisiones y dialogar con los equipos con total naturalidad.