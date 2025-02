Munuera Montero, acosado por un mural de Leo Messi en la supuesta sede de su empresa

La polémica en torno a la figura de Munuera Montero no termina. El acoso al colegiado tras el arbitraje en Navarra del partido de Osasuna contra el Real Madrid se recrudece con el paso de las horas, especialmente tras las informaciones que apuntan a su participación en una empresa relacionada con el mundo del fútbol.

Supuestamente, tal y como había avanzado OK Diario, el colegiado tiene participaciones en una empresa cazatalentos dentro del mundo del fútbol. Según el citado medio, sus actividades incluyen trabajos para clubes como el Atlético de Madrid, el PSG o el Manchester City. A pesar de las informaciones de estas últimas horas, el andaluz se defendió anoche con un duro comunicado donde desvela hasta qué punto está llegando el acoso hacia su persona.

Un acoso sin precedentes

"La empresa Talentus Sports Speakers, empresa participada por el colegiado José Luis Munuera, no ha facturado desde su creación ninguna cantidad a entidad deportiva alguna, ya sean Clubes, federaciones o empresas de la industria del deporte. Esta empresa, que comenzó su actividad hace menos de un año, tiene como objeto que diferentes deportistas puedan trasladar a distintas organizaciones los valores transversales del deporte, a través de la narración de sus experiencias personales, tal y como se muestra en su página web. El portal de Linkedin Talentus Sports Recruitment tiene como función dar un valor añadido a los potenciales asistentes de las charlas, mayoritariamente jóvenes postuniversitarios en busca de su primera oportunidad profesional, dando a conocer las numerosas ofertas de empleo publicadas en esta red social. De este modo, han sido difundidas cientos de ofertas de empleo publicadas por las propias empresas u organizaciones deportivas, a las que se redirecciona directamente al propio perfil de Linkedin de cada una de las organizaciones", explica en el comunicado.

La empresa Talentus Sports Speakers SL comparte sede con otra compañía que, según El Español, es de carácter opaco. Se sitúan en un lujoso chalet de Córdoba de 1.522 m2 de parcela que ha sido analizado por los citados medios. Según apunta OK Diario, en el jardín de dicho inmueble preside un gran mural de Leo Messi que no ha pasado desapercibido. El árbitro, visto el revuelo generado por la noticia, contrató los servicios de un operario para tapar los exteriores de su mansión. El acoso hacia el colegiado y el sistema arbitral persiste, una manera de intentar desestabilizar la competición que puede marcar un antes y un después en el fútbol español.

El colegiado se defendió en 'El Partidazo de COPE': "Yo no vivo allí y no tengo la oficina allí. Esa es la sede fiscal de otra empresa que comparte el socio. No hay nada raro. No tengo nada que esconder, está todo aclarado y saldrá la noticia de que está todo explicado", explicó.