Muñiz Fernández, ex árbitro (55 años): "Los árbitros de VAR están atemorizados. Las directrices son muy claras: penalizar si se equivoca al intervenir. Eso hace que vayas para la nevera, descanses y pierdas dinero"

El arbitraje español vuelve a estar bajo el foco de la polémica. Jornada tras jornada en LaLiga, las decisiones arbitrales y, especialmente, las intervenciones del VAR generan debate entre clubes, jugadores y aficionados. Las revisiones, o la ausencia de ella, en acciones polémicas han provocado críticas constantes hacia el sistema y hacia el Comité Técnico de Árbitros (CTA), cuestionado por los criterios que aplica a los colegiados tanto en el campo como en la sala de videoarbitraje.

En ese sentido, el exárbitro de Primera División César Muñiz Fernández criticó con dureza el funcionamiento actual del videoarbitraje y, especialmente, las directrices del Comité Técnico de Árbitros (CTA), al que acusa de generar miedo entre los colegiados.

En declaraciones a Radioestadio Noche, de Onda Cero, el excolegiado aseguró que la raíz del problema está en los criterios que se están aplicando desde el organismo arbitral. “Las directrices son muy claras: penalizar si el VAR se equivoca al intervenir. La calificación es mucho peor, eso hace que vayas para la nevera, descanses, pierdas dinero…”, explicó Muñiz Fernández.

Revisión penalti por el VAR durante un partido de liga entre el FC Barcelona y el Mallorca. / JORDI COTRINA / EPC

Según su visión, esta presión está provocando que los árbitros encargados del videoarbitraje eviten intervenir en muchas jugadas polémicas por miedo a equivocarse. “Hay mucho temor en el VAR y deciden dejar pasar las cosas, porque dicen: ‘a ver si voy a intervenir y luego me equivoco’. Es triste, pero es así. Los árbitros de VAR están desconcertados y atemorizados porque al final tienen miedo de errar”, afirmó.

Muñiz Fernández fue más allá y advirtió de que esta situación ya está siendo percibida por los propios protagonistas sobre el terreno de juego. “Los futbolistas son conscientes de que el VAR no va a intervenir, así que ya vale todo”, señaló.

Los árbitros siguen en el punto de mira pese a la ayuda del VAR y la sala VOR / Juanjo Martín / EFE

El exárbitro también cargó directamente contra la gestión del organismo arbitral y del responsable del videoarbitraje, David Prieto Iglesias, al considerar que las instrucciones actuales están perjudicando gravemente al fútbol.

“Las directrices que está llevando a cabo el CTA hacen un daño irreparable al fútbol. El VAR está muy influenciado por esas directrices, tiene miedo a ser castigado, a dejar de estar en el VAR. Eso es dinero, reputación… Es muy triste lo que estamos diciendo, pero hace un daño irreparable las directrices que está dando el CTA y Prieto Iglesias como responsable del VAR”, concluyó.