El Mundial revoluciona LaLiga: así empezará la temporada 2026-27

Javier Tebas atendió a los medios de comunicación después de la presentación de Red de Ciudades de LaLiga, una iniciativa celebrada en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que nace con el objetivo de luchar contra los delitos de odio.

Entre muchas cuestiones, como la agresión de Andrada, portero del Zaragoza, a Pulido, capitán del Huesca; el posible pasillo del Madrid al Barça en el Camp Nou o las denuncias del Madrid de Florentino a LaLiga, el presidente de LaLiga desveló el calendario de LaLiga 2026-27.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, durante el acto de Red de Ciudades de LaLiga / EFE

Tebas aseguró que los jugadores cumplirán “con el convenio colectivo de la AFE” y tendrán tres semanas de vacaciones contando desde la final del Mundial. Además, explicó que pondrán los horarios dependiendo de los equipos más afectados por el torneo que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Los equipos con más futbolistas que alcancen los cuartos de final en la cita mundialista comenzarán LaLiga más tarde, jugando su primera jornada entre la segunda y la tercera fecha.

“Hemos hecho un estudio y es muy fácil que podamos dividir la primera jornada en seis partidos hacia el 14 de agosto y otros tres o cuatro en un miércoles entre semana en agosto. Entonces, la primera jornada estará dividida y todo el mundo, todos los jugadores y los clubes, tendrán a sus jugadores con sus 21 días de vacaciones, que es lo que marca el convenio colectivo, y los clubes van a tener sus tres semanas de preparación”, mencionó Tebas.

No todos los juagdores van al Mundial, lo primero de todo, que parece que lo juegan todos. Nosotros (LaLiga) tenemos 70 jugadores en el Mundial, y no todos los jugadores llegarán a jugar ni los cuartos de final Javier Tebas — Presidente de LaLiga

El presidente de LaLiga quiso remarcar que “no todos los jugadores van al Mundial, lo primero de todo, que parece que lo juegan todos. Nosotros tenemos 70 jugadores en el Mundial, y no todos los jugadores llegarán a jugar ni los cuartos de final. Nosotros hemos hecho un estudio histórico y una grandísima parte de los jugadores caen en la primera fase, que termina el 28 de junio; esos jugadores perfectamente estarán preparados para poder jugar el 14 de agosto, incluso los que terminan el 4 de julio”, señaló.

“Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club sí que tienen bastantes jugadores en la selección española y eso, pues bueno, pero si se da otro club en esas circunstancias, esos clubes no empezarían el 14 de agosto, empezarían más tarde, tras los 21 días de vacaciones que marca el convenio colectivo”, añadió.

Cambios en el VAR

Tebas también mencionó varios cambios en el VAR: “Hay que cambiar muchas cosas. Yo creo que es un tema que hay que reconsiderar, hay que pensar que el mundo del VAR depende de las normas IFAB, de normas de la FIFA. Yo soy de los que está defendiendo, y así se lo he dicho al Comité Técnico de Árbitros, que tenemos que ir a un modelo más al ‘Video Support’, que hay en el fútbol femenino y en Primera RFEF, algo mejorado a lo mejor para el fútbol profesional. Y hay que cambiar cosas porque evidentemente no está funcionando”.

El año que viene tendremos el fuera de juego automático, pues esto del semiautomático era un engañabobos Javier Tebas — Presidente de LaLiga

“El año que viene tendremos el fuera de juego automático, pues esto del semiautomático era un engañabobos. Y yo creo que eso ayudará, al menos en algún tipo de jugadas, a ser más objetivos. También se va a implantar a la hora de la selección de los árbitros una parte muy importante en la inteligencia artificial. Ya son muchos años en el VAR, ya son muchos años diciendo lo de mínima intervención, ya son muchos años que uno no hace caso a la mínima intervención”, desveló.

“Leía que Fran Soto decía que más de cinco minutos significa que no es error manifiesto. Más de un minuto significa que no es error manifiesto, no hay que esperar tanto. Yo creo que definitivamente hay que coger el toro por los cuernos y hay que dar solución a un problema que genera muchísima desazón en los clubes, en los jugadores, en los aficionados, en los dirigentes... y, por lo tanto, algo no está funcionando por mucho que se quiera decir”, finalizó.