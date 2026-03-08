Las mujeres transmisoras: un concepto cada vez más relevante en LaLiga

El crecimiento del fútbol femenino es un hecho en todos los aspectos que envuelven al deporte rey. Y pese a que todavía queda mucho camino por recorrer, existe otro espacio en el que el papel de la mujer está cogiendo más peso que nunca: la grada. En un deporte históricamente integrado por hombres, el porcentaje de mujeres que acudía a los estadios de forma habitual en el pasado era muy reducido. Sin embargo, es en los últimos años cuando más importancia parece tener la mujer como aficionada y, sobre todo, como transmisora de esa pasión por un equipo de generación en generación.

No son opiniones ni valoraciones aisladas. Son hechos demostrados gracias a un estudio reciente de LaLiga, una macroencuesta a los aficionados de los diferentes equipos de Primera y Segunda División en el marco de su campaña '42 legados, 42 formas de ganar'.

En una entrevista reciente con SPORT, Ángel Fernández, director de Marca Global y Estrategia de LaLiga, desveló las claves de este nuevo y trascendental papel de la mujer como transmisora de la afición por el fútbol: "Ha sido en algunos casos una sorpresa positiva, también por aficiones. Yo creo que cada vez más, por suerte, y eso es gracias a la colaboración que tenemos con Liga F, está más normalizado el hecho de que las niñas tengan su espacio en los lugares de recreo para jugar".

"Cada vez está más normalizado que eso sea así. La valoración que hacemos desde LaLiga es que poco a poco se va normalizando más y cada vez es más natural que estas estadísticas (entre hombres y mujeres) se vayan compensando en algo que antes era considerado muy de hombres", añadía Fernández.

Catalunya y Baleares, el mejor ejemplo

Dicho estudio de LaLiga desveló que en pleno 2026 un 16% de los aficionados de los equipos de Primera y Segunda División española asegura haber heredado la pasión por su club a través de las mujeres de su familia, cuyo papel gana cada vez más visibilidad.

Un dato más que relevante que permite destacar el nuevo concepto de la mujer como transmisora del vínculo por un club. Se trata de una cifra significativa, sobre todo en las Islas Baleares y en Catalunya, donde el porcentaje es superior a la media y asciende hasta el 24,6% y el 17,48%, respectivamente.

El Girona, a la cabeza

Es precisamente en esas comunidades donde la transmisión de la pasión por un equipo por parte de madres, abuelas o hermanas adquiere mayor protagonismo, con el Girona como club más destacado en ese aspecto. La entidad catalana se encuentra en primera línea en cuanto al papel de la mujer entre su hinchada, puesto que un 32,52% de los aficionados rojiblancos se han hecho del Girona por vía femenina.

Si nos centramos en las mujeres como responsables de transmitir ese legado vía madre-hijo/a, destaca el Real Sporting de Gijón (27,01%) como el equipo que más dejan en herencia las madres por encima del promedio de los clubes de LaLiga EA Sports y de LaLiga Hypermotion.

En cuanto a la asistencia a los estadios, son Baleares, la Comunidad Valenciana y Cantabria los territorios donde más mujeres acuden a ver a su equipo. La media nacional de la asistencia a los campos de fútbol de aficionados acompañados de mujeres se sitúa en un 28,5%, cifra que asciende al 33,4% en las Islas, al 33% en Valencia y al 31% en tierras cántabras.