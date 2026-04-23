La mujer de Juan Iglesias denuncia acoso tras la polémica mientras Oyarzabal niega los insultos

Saltaron chispas en Anoeta entre Juan Iglesias, jugador del Getafe CF, y Mikel Oyarzabal, jugador de la Real Sociedad. En el marco deportivo, los visitantes se llevaron la victoria con un gol en propia puerta de Gorrotxategi (0-1), pero el partido quedó manchado por el episodio entre ambos futbolistas, que provocó tensión sobre el terreno de juego y denunció el jugador azulón ante los micrófonos de DAZN tras el pitido del árbitro.

"El capitán de su equipo se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Luego vamos tan de ejemplo. Eso son los valores que tienen aquí. Lo que no quiero luego es que vayan dando ejemplo. Se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo", dijo Juan Iglesias.

Este jueves, y tras la polémica, Estela Grande, mujer de Juan Iglesias, ha publicado uno de los mensajes que ha recibido durante la noche y ha lamentado la situación que está viviendo.

El mensaje de un usuario a Estela Grande, mujer de Juan Iglesias / Instagram

"En el fútbol no hay machismo, no", escribió la modelo e influencer en su 'story' de Instagram. "Ahora no puedo pisar una ciudad que amo profundamente como San Sebastián porque tengo muchísimos mensajes así".

En el mensaje recibido, un usuario escribió: "Calla puta. Menudo malo. jajaja en el Getafe jugando. Buaaa, que no lo veamos por San Sebastián".

El centrocampista uruguayo del Getafe Mauro Arambarri pelea un balón con el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal durante el partido de la jornada 33 de LaLiga entre la Real Sociedad y Getafe CF, este miércoles en el estadio de Anoeta en San Sebastián / Juan Herrero / EFE

Oyarzabal niega los insultos

Según desvela 'El Diario Vasco', tanto Mikel Oyarzabal, capitán de la Real, como sus compañeros, acudieron al vestuario del Getafe a pedir explicaciones cuando oyeron las declaraciones de Juan Iglesias tras la 'tangana' al final del partido.

Acorde a la fuente, el eibarrés niega absolutamente que se metiera con la mujer del lateral azulón y afirma que fue el jugador del Getafe el que le soltó "varios improperios bastante más graves de lo que le dijo Oyarzabal".