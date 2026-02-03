Todos los movimientos del último día del mercado de invierno 2026 en LaLiga: Un 'Deadline Day' marcado por el músculo del Atlético y el baile de cesiones

El mercado de invierno de 2026 ha echado el cierre con una actividad frenética que ha mantenido en vilo a las direcciones deportivas hasta el último segundo. El Atlético de Madrid se ha erigido como el gran agitador de la jornada, dando un golpe sobre la mesa con la incorporación de Ademola Lookman. El atacante nigeriano llega para apuntalar el esquema de Simeone en un movimiento de alto calado que redefine las aspiraciones colchoneras para el segundo tramo del curso, sumado a apuestas estratégicas de futuro como las de Obed Vargas y R. Mendoza.

El RC Celta y el Real Betis también han aprovechado las últimas horas para sumar veteranía y talento a sus plantillas. En Vigo, la llegada de Matías Vecino aporta el equilibrio necesario en la medular, mientras que el regreso de Álvaro Fidalgo a España de la mano del club bético se convierte en uno de los movimientos más atractivos para la afición.

En el apartado de las cesiones, el mercado italiano ha sido el principal caladero de oportunidades. El RCD Mallorca y el RCD Espanyol han pescado en la Serie A para reforzar sus costados con las llegadas de Luvumbo y Ngonge, respectivamente. Son préstamos que buscan rendimiento inmediato sin hipotecar el futuro, una tendencia al alza en este periodo invernal donde la rapidez de movimientos es clave ante la falta de margen de maniobra.

Finalmente, la jornada ha servido para aligerar fichas y buscar minutos para los menos habituales. Equipos como el Elche CF y el Deportivo Alavés han protagonizado una "operación salida" internacional, enviando a varios de sus activos a ligas como la croata, la sueca o la italiana.

Con el sistema de validaciones de LaLiga echando humo, la mayoría de los movimientos ya cuentan con el visto bueno provisional, cerrando así una de las ventanas de transferencias más movidas de los últimos años.