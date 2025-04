Morientes sufre una embolia pulmonar: "He pasado cinco días en el hospital con un susto de muerte"

Fernando Morientes sigue al pie del cañón en el mundo del fútbol. El que fuera futbolista del Real Madrid, Mónaco, Valencia o Liverpool, entre otros, sigue totalmente vinculado a este deporte como comentarista de diferentes medios.

Pero más allá de su trabajo, Morientes relató en el programa 'Tiempo de Juego' de la cadena 'Cope' un duro episodio personal que pudo acabar en tragedia. Y es que el exfutbolista sufrió una embolia pulmonar derivada de los numerosos viajes en avión.

"Me encontraba mal después de tantos viajes. En uno de ellos, me empezó a doler el pecho, un dolor punzante debajo del esternón. Pensé que era algo gástrico y no quise ir al hospital. Pero por la noche sentí algo e inmediatamente fui al médico. Empezaron a buscar en el corazón y no vieron nada hasta que encontraron un derrame en la pleura. Era una embolia pulmonar", explicó Morientes.

El exjugador también relató con más detalle cómo sufrió el trombo: "Es un coágulo que nace en la rodilla por el exceso de aire en el avión y en el coche parado. Mi sangre comenzó a espesarse en el aire y subió al pulmón. He pasado cinco días de muerte en el hospital".

Por último, Morientes quiso mandar un mensaje para concienciar a la población sobre este asunto. "Es importante que la gente que viaje muchas veces por semana sepa de estos peligros. Es bueno llevar una heparina y puedes viajar si es por necesidad. Si no lo haces, recomiendo tomar mejores decisiones y no estar viajando todo el rato como hago yo", concluyó.