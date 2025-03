Morata: "Aunque la gente se ría, lo del Getafe va en serio"

Álvaro Morata se fue del Atlético de Madrid el verano pasado rumbo al AC Milan. Sin embargo, la manera de Sérgio Conceiçao de llevar el vestuario -entrenador del equipo italiano- provocó varias salidas, siendo el delantero madrileño uno de los que hizo las maletas pese a no llevar ni un año en San Siro. Ahora, es una de las estrellas del Galatasaray turco.

Desde su llegada a Estambul, Morata registra tres goles y un pase de gol en seis partidos. Cifras que, junto a su desempeño en el primer tramo de curso en Milán, han convencido a Luis De la Fuente para contar con él en la Selección de cara a la eliminatoria de cuartos de final de la Liga A de la UEFA Nations League contra Países Bajos.

En la concentración, antes de disputarse el primer partido, el próximo jueves 20 de marzo en tierras neerlandesas (Róterdam, 20:45 horas), Morata se pasó por los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena SER para valorar su situación deportiva.

Si fuese atrás en el tiempo, seguramente no me iría del Atlético de Madrid Álvaro Morata — Delantero del Galatasaray

"Si fuese atrás en el tiempo, seguramente no me iría del Atlético de Madrid. Cuando no estás bien a ciertos niveles de tu vida, tomas decisiones equivocadas. En verano tenía que haber pensado más las cosas y ahora no vale de nada cambiarlo. ¿Volver? Ya es difícil... Hay que mirar hacia delante y estoy muy contento en Turquía", confesó el ariete sobre su marcha del equipo que dirige Simeone.

Alvaro Morata celebra un gol con el Atlético de Madrid. / EUROPA PRESS

"Cuando estás en un momento complicado las cosas no las ves con claridad. Me estaba molestando el tema del futuro durante la Eurocopa y tienes que tomar decisiones rápidas. Necesitaba sentirme valorado y querido y el 'Cholo' realmente me quería... Mi padre, mi representante y mucha gente me dijeron que me estaba equivocando", añadió sobre su salida al Milan el pasado verano.

Precisamente, Morata aprovechó para destacar la parte más humana del que fue su entrenador en Madrid. "El año pasado lo pasé muy mal y descubrí una parte más sensible, más sentimental del 'Cholo'. Me sorprendió mucho como persona por cómo me ayudó con un tema personal. Me llevé una gran sorpresa con él", reconoció.

Los turcos son muy simpáticos, menos los días de partido... Álvaro Morata — Delantero del Galatasaray

Sin embargo, su realidad ahora está en Turquía, uno de los países más 'calientes' en lo que al fútbol se refiere. "Los turcos son muy simpáticos, menos los días de partido... Vivo encima del estadio de Besiktas y tengo que ir a recoger a los niños...", explicó. Pese a ello, su intención no es otra que regresar a España algún día.

Morata, en su nueva etapa en el Galatasaray / EFE

"Lo que he dicho siempre, que lo mantendré mientras pueda si no me 'fuman', es lo de Getafe, que me hace mucha ilusión, aunque la gente se ría y digan cosas. Allí me ayudaron mucho cuando era un crío y lo pasé increíble el tiempo que estuve. Les tengo mucho cariño. Espero que pase tiempo y no sé si estará Bordalás u otro entrenador, pero bueno a lo mejor no me quieren. A mí me haría ilusión, pero después lo que pueda pasar... tenemos tocar madera", admitió.

Álvaro Morata y Oyarzabal con la Selección Española / EFE

Finalmente, Morata mostró su plena confianza en el combinado que dirige Luis De la Fuente. "Hay equipo para ganar el Mundial porque hemos ganado la Eurocopa y porque la estrella que llevas en el pecho te obliga a competir por todo. (De la Fuente) tiene mucho equilibrio en todas las facetas de la vida, a nivel personal, a nivel humano... Podría ser nuestro tío, nuestro padre, mira siempre por el bien de todo el mundo. Parece que es solo una buena persona, pero luego es un animal competitivo y solo quiere ganar", apuntó.