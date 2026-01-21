Monchi, de la Premier a Tercera Andaluza por amor: "Es difícil de explicar"

El CD San Fernando 1940 nace, o renace, fruto de la pasión de su gente. Gente como los más de cinco mil socios que han reunido para esta temporada, en Tercera Andaluza. Y gente como Ramón Rodríguez Verdejo, ‘Monchi’, un hijo de su cantera y loco por sus colores que decidió dar una mano cuando más se le necesitaba. Porque el equipo, en sus cenizas tras la decisión de desaparecerle en Tercera RFEF, necesitaba oxígeno para volver a respirar.

Allí estaba el que era todo un director deportivo en el Aston Villa, quizá de los proyectos más ilusionantes en la pomposa Premier League. Nada importó cuando se trata de ayudar a tu equipo. Y el ahora presidente del equipo azulino lo sabe. “A veces uno no elige los momentos, y las cosas han precipitado. En un primer momento pensé que ambos proyectos, seguir en el Aston Villa, fundar el San Fernando y ser su presidente era compatibles, pero pronto me di cuenta que no”, explica Monchi a SPORT como parte de una entrevista que será publicada íntegramente a finales de esta semana.

Monchi durante su etapa en el Aston Villa / EFE

La situación era complicada para la presente temporada. El San Fernando CD Isleño no pudo ser inscrito en Tercera RFEF ni en División de Honor tras la decisión de sus anteriores propietarios. “Los accionistas mayoritarios, que eran un grupo árabe, decidieron proceder a la disolución, no del club, sino de la asociación deportiva, y con todo lo que acarrea eso. Intentamos darles soluciones, vías de salida, y ninguna fue aceptada. Ahí había dos opciones: que el fútbol del San Fernando, a nivel del equipo más representativo de la ciudad, se quedara sin representante, o intentar empezar de cero. Fundar un nuevo club, un nuevo nombre, pero con los mismos sentimientos”.

Sergio Ramos, involucrado

Y así fue. Monchi dio un salto total, dejando atrás la que era una de las mejores carreras que un director deportivo puede tener. Años de gloria en el Sevilla, otros intensos y sin tanto brillo en Roma, y un Aston Villa que iba en ascenso. Ese fue el saldo hasta el momento de su adiós. Por amor, literalmente: “Es difícil de explicar si no eres Monchi, y mucho más difícil de entender. Después de dos años muy intensos, muy bonitos en Birmingham, donde se consiguieron objetivos importantes, Unai necesitaba a alguien cerca con savia nueva. Llegamos a un acuerdo y decidí cambiar, aunque con antelación a lo que tenía en mente. Me ha cambiado la vida totalmente”.

A veces uno no elige los momentos, y las cosas han precipitado. En un primer momento pensé que ambos proyectos, seguir en el Aston Villa, fundar el San Fernando y ser su presidente era compatibles, pero pronto me di cuenta que no Monchi — Presidente del CD San Fernando 1940

En la aventura de la fundación le acompañaron René Ramos, vicepresidente del club, y su hermano Sergio, otra figura del fútbol mundial. “René está en el día a día, junto conmigo y la junta directiva. Sergio está en contacto, evidentemente, con René. Cuando hemos necesitado de él siempre ha apoyado al club dándole visibilidad”, explica Monchi, que apunta a seguir creciendo: “la ilusión y la intención, que en este caso se mezclan, es intentar colocar al club donde por historia, por estadio y por afición se merece, que es en categoría nacional”.

Líderes... y resultado histórico

En su primer año en Tercera Andaluza el equipo arrasa, siendo líderes con 14 victorias en los 14 partidos jugados, 86 goles a favor y solo dos en contra. La pasada jornada, de hecho, consiguieron un histórico 15-0, la mayor goleada de la historia del club -incluyendo sus resultados desde 1940-.

Para Monchi “hay sensaciones agridulces. Las dulces son evidentemente el rendimiento del equipo, el nivel que está ofreciendo, los resultados, la ilusión que se ha despertado en la ciudad, pero también hay una parte agria, porque creo que el San Fernando debería estar en otra categoría. Pero bueno, hemos tenido que empezar desde lo más abajo, intentando que los plazos sean los más cortos posibles y que la travesía que está sufriendo el club se lleve de la mejor manera”.