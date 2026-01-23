Monchi: "Con Van Persie estaba todo cerrado... y a Marcelo lo pararon en Madrid"

Cuando Ramón Rodríguez Verdejo (San Fernando, Cádiz, 1968) empezó su camino en el fútbol en el club de su ciudad, poco o nada imaginaba de lo que le tenía preparada la vida. Capicúa, por lo demás, porque de allí saltó al Sevilla, pasó por la Roma, tuvo un periplo en Inglaterra y, finalmente, volvió a sus raíces en el CD San Fernando 1940.

Ahora en Tercera Andaluza tras una dolorosa decisión de los anteriores propietarios, Monchi explicó en SPORT el renovado proyecto que lleva a cabo en su tierra, anécdotas de su etapa como director deportivo en la élite del fútbol y el salto que significó volver de la Premier al 'barro' del fútbol español.

¿Cómo estás viviendo este presente ahora en el CD San Fernando 1940?

Contento y feliz. Evidentemente me ha cambiado la vida 180 grados. Soy otro Monchi, pero con un nivel de felicidad, de implicación, de dedicación al máximo. Es una etapa de mi vida distinta, pero estoy disfrutándolo mucho.

Venís ahora de un 15-0 contundente, récord incluso. El equipo está muy bien, líder en Tercera Andaluza. ¿Cómo vives este buen presente deportivo del club? ¿Lo esperabas?

Si soy sincero hay sensaciones agridulces. Las dulces son evidentemente el rendimiento del equipo, el nivel que está ofreciendo, los resultados, la ilusión que se ha despertado en la ciudad, pero también hay una parte agria, porque creo que el Club Deportivo de San Fernando, por historia, por ciudad, por nivel del equipo, debería estar en otra categoría. Pero hemos tenido que empezar desde lo más abajo, intentando que los plazos sean los más cortos posibles y que la travesía que está sufriendo el club, la afición y los jugadores, se lleve de la mejor manera.

Monchi vuelve a las raíces en el CD San Fernando 1940 / SPORT

Los anteriores propietarios decidieron no inscribir al club en Tercera RFEF y es cuando desaparece. Tú lo tomas y lo refundas para que comience el camino nuevamente en Tercera Andaluza, ¿no? Desde el barro, por así decirlo.

Sí, el San Fernando Club Deportivo Isleño, que era el anterior club, era una asociación deportiva. Los accionistas mayoritarios eran un grupo árabe y decidieron, por propia iniciativa y porque ellos creían que era lo mejor para ello, proceder a la disolución. No del club, sino de la asociación deportiva. Intentamos en el verano ofrecer, tanto el Ayuntamiento como yo mismo, darles soluciones y darles vías de salida. Ninguna fue aceptada y desapareció. Había dos opciones: que el fútbol de la ciudad se quedara sin representante, o intentar empezar de cero en el barro del fútbol, porque es la categoría más baja que hay. Fundar un nuevo club, un nuevo nombre, pero con los mismos sentimientos.

El acompañamiento de la gente también es fundamental, ya vais por los 5.000 socios...

Este proyecto solo tenía sentido si la ciudad la compraba, si la parte cañaílla y azulina de la ciudad lo hacía suyo. Y la acogida ha sido muy por encima de nuestros mejores sueños. 5.000, casi 5.100 socios, y luego un seguimiento, tanto a nivel de partido local como a nivel de partido visitante, abrumador. Eso es un signo de que el equipo, más allá de la categoría, ha calado en el seno de la afición del Club Deportivo San Fernando. Es motivación para seguir adelante.

En este proyecto también están incluidos Sergio Ramos y su hermano. ¿De qué manera están involucrados?

El que está en el día a día es René, que es el vicepresidente del club, y junto conmigo y mi junta directiva, los que llevamos el club adelante. Sergio está porque en un momento puntual necesitábamos tener cuatro personas para fundar el club: una yo, con mi hijo, y otra René, con Sergio. Él está en contacto y cuando le hemos necesitado siempre ha apoyado al club dándole visibilidad. También es verdad que todavía el club está creciendo y la necesidad de Sergio a día de hoy es solamente en momentos puntuales.

Fuiste un poco el salvador del club, dejando atrás la dirección deportiva que llevabas en el Aston Villa. ¿Cómo fue para ti vivir ese proceso?

Es difícil de explicar si no eres Monchi, y mucho más difícil de entender. En mi mente siempre existía la posibilidad de volver a San Fernando en algún momento, en cualquier condición. Pero a veces uno no elige los momentos, y las cosas han precipitado. Ahí me vi en una… no tenía muchas más opciones que seguir adelante, claro. En un primer momento pensé que ambos proyectos, seguir en el Aston Villa, fundar el San Fernando y ser presidente de San Fernando eran compatibles, pero pronto me di cuenta que no. Creía que a lo mejor después de dos años muy intensos, muy bonitos en Birmingham, donde se consiguieron objetivos importantes, pues posiblemente para seguir adelante Unai necesitaba a alguien cerca con más savia nueva. Llegamos a un acuerdo y decidí cambiar con antelación a lo que yo tenía en mente. Me ha cambiado la vida totalmente. Estoy en otra dimensión, un juego mucho más amateur, aunque el club tiene un carácter profesional muy amplio. Además, con otras funciones que antes no tenía. Antes era solo el director deportivo... ahora soy el presidente.

¿Extrañas la dirección deportiva? O crees que Unai te extraña más a ti...

Unai no me extraña mucho porque el equipo va como un tiro, gracias a Dios. Para mí es una alegría, porque en la configuración de ese equipo evidentemente algo tuve que ver. ¿Si yo extraño la dirección deportiva? Hay momentos que sí, más allá de que estoy feliz, tampoco puedo ni engañar a nadie ni engañarme a mí mismo. Hay momentos en que tengo un poco de añoranza de lo que es el fútbol profesional y sobre todo cuando veo jugar a la Aston Villa, al Sevilla, la Roma... un poco de duda me entra. Pero en la vida se toman decisiones y yo tomé esta, consensuada con mi familia y convencido de que era un nuevo paso. Yo estoy feliz y mi vinculación es 100%, sin pensar en otra cosa que no sea en este escudo.

Eras uno de los directores deportivos más afamados del mundo. En 2021, de hecho, se te llegó a nombrar vinculándote al Barça. ¿Estuviste cerca en algún momento?

No. Cuando uno está en un club que es exitoso como aquel Sevilla, que venía de haber ganado la sexta Europa League en Colonia, pues siempre la marea de éxito arrastra a todos, al entrenador, al director deportivo, a los jugadores... pues sonábamos para equipos importantes. Pero solo fueron pequeños, ya no digo ni contactos... rumores, ¿no? Yo cuando vuelvo de Roma, dejando también un proyecto muy interesante, con la posibilidad de irme a Arsenal y elijo Sevilla, era para quedarme para siempre en Sevilla. Luego las circunstancias, que ya las he contado muchas veces, hicieron que saliera y me fuera a Birmingham, pero en ese momento en Barcelona no hubo más allá de rumorología y alguna llamada, pero poco consistente.

Unai Emery, entrenador del Aston Villa / EFE

Fichaste grandes nombres... ¿alguno que no hayas podido llevarte?

Bueno, tuve 26 años de director deportivo, imagínate la cantidad de alternativas que uno ha tenido y que al final se han quedado en el tintero y al revés. Esta pregunta que tú me has hecho me la hacen muchas veces, pero nunca me ha preguntado nadie ese fichaje que nunca pensaba que iba a hacer e hice. Te respondo por la primera: la más llamativa era la de Robin Van Persie, fundamentalmente por lo que después fue, pero también estaba Marcelo. Hace poco creo que lo contó él. Cuando sale de Brasil y se monta en un avión, viene para firmar por Sevilla, pero en Madrid lo paran y se queda en Madrid. La mala suerte es que no había vuelo directo desde Río de Janeiro a Sevilla. Y con Van Persie estaba todo cerrado, esperándolo en una habitación para que subiera y justo antes de montarse en el ascensor lo llamó a Wenger.

Y te hablo ahora de ese fichaje que nunca pensé que iba a hacer: yo empecé a darme cuenta de la dimensión que estaba tomando en Sevilla cuando fuimos capaces de firmar a Poulsen, un mediocentro danés que jugaba en ese momento en el Schalke y que lo tenía cerrado con el Milan. Me dijeron "hay la posibilidad" y dije "vamos a reunirnos con su agente", pensando que me va a mandar más allá de San Fernando... sin embargo fuimos capaces de quitarle el jugador al Milan. No hay peor gestión que la que no se hace.

Poulsen durante su etapa en el Sevilla (2008) / EFE

Tu nombre siempre estará ligado al Sevilla. ¿Cómo ves ahora el proyecto de Matías Almeida?

Después del gol de Akor en Elche... un poco mejor. Pero sufriendo. El club viene titubeando, con problemas clasificatorios en las últimas tres temporadas, y lo veo con preocupación porque soy sevillista, pero con la esperanza de que Matías, que parece un magnífico profesional y que parece que ha cogido el conocimiento del club y de la plantilla, pueda llevar la nave lo más arriba posible. Es verdad que está en una situación compleja, pero en LaLiga está todo muy igualado. Si es capaz de enganchar una serie de resultados positivos, puede empezar a mirar un poco más para arriba. Con la ilusión de que Matías saque para adelante el proyecto y con la preocupación de cualquier sevillista.

Se vincula ahora a Sergio Ramos con un posible proceso para comprar el Sevilla. ¿Te gustaría a ti en algún momento determinado también vincularte?

No. Mi vinculación es con el Club Deportivo San Fernando. He encontrado un lugar a nivel personal y profesional que me llena y no miro más allá de eso. No sé si Sergio será capaz de convencer a los accionistas mayoritarios con su oferta, que es verdad que existe esa oferta, porque es pública y notoria, pero yo de verdad que hablo con René muchísimo del San Fernando, porque creemos los dos que este proyecto es evidentemente serio e importante como para no mezclarlo en nuestras conversaciones. Y lo que Sergio haga con los inversorios, con quien él quiera oportuno, ojalá si es un proyecto importante, si es bueno para Sevilla, bienvenido sea. Pero yo a día de hoy estoy un poco ajeno a todos esos movimientos.

Hablabas del caso de Poulsen que tuviste con el Sevilla... pero si pudieras ahora mismo fichar a cualquier jugador del mundo para tu San Fernando, ¿quién sería y por qué?

La pregunta es complicada... te diré uno que quizás no es un jugador muy conocido por ahora, pero creo que va a ser un jugador muy importante en Inglaterra. Es un jugador que ha estado con nosotros en el Aston Villa: Morgan Rogers. Es un jugador con un potencial increíble, un jugador con un hambre y unas condiciones tremendas. Para mí el jugador que tiene Aston Villa es el jugador más importante en Inglaterra. Ya ha asumido unos galones en la selección similares a los jugadores top y creo que va a seguir creciendo porque es joven, físicamente es portento y después técnicamente es muy bueno.

Morgan Rogers, jugador del Aston Villa / TIM KEETON

Lo fichasteis del Middlesbrough...

Sí, el fichaje tiene una historia muy interesante porque es un jugador del que teníamos algunos informes, pero tuvimos la fortuna de enfrentarnos a él, al Middlesbrough en FA Cup. Y Unai preparando el partido le vio cosas interesantes. A partir de ahí le iniciamos el seguimiento. Tuvimos que hacer un esfuerzo importante porque para ser un fichaje de Championship (Segunda inglesa) no fue barato, pero al final se trajo y es un jugador que habrá multiplicado su valor unas diez o quince veces.

¿Cómo ves al San Fernando en el largo plazo? Ahora mismo está en Tercera Andaluza, pero mirando más allá... ¿cómo ves el proceso?

La ilusión y la intención, que en este caso se mezclan, es intentar colocar al club donde por historia, por estadio, por afición, se merece. En categoría nacional. Creemos que en estos primeros años tenemos que hacer proyectos ambiciosos y que sean exitosos a nivel deportivo para luego ver dónde estamos y, en la siguiente escalada, dónde queremos llegar. Lo primero es ahora, estos años, que son travesía dura. Son categorías regionales... Segunda Andaluza, Primera Andaluza, División de Honor... hay que hacer un proyecto a cada año más ambicioso, tanto a nivel social como deportivo. Y a partir de ahí ver si hemos sido capaces de acercarnos al fútbol profesional y volver a replantear el proyecto, replantear objetivos e intentar seguir creciendo.