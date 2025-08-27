Momento surrealista entre Ángel Torres y el representante de Uche: "Igual ha hablado con otro que se parece a mí"

Son horas clave para aclarar el futuro de Uche en el Getafe. El centrocampista azulón parecía tenerlo todo hecho con el Wolverhampton, aunque la operación no termina de prosperar después de que su entorno frenara el traspaso a la Premier League. Entre medias, tanto club como jugador intentan resolver la situación en una recta de mercado final frenética para el Getafe con la presión de vender para inscribir a sus futbolistas en LaLiga.

Entre los jugadores con más mercado para poder salir estos últimos días, Christantus Uche era quien más números tenía para abandonar el Getafe. El centrocampista se ha ganado a pulso ser un pilar indiscutible para José Bordalás, aunque los problemas económicos de la entidad obligan a una venta dolorosa. Y Uche, quiera o no el Getafe, es el hombre que puede solucionarlos.

Un acuerdo que no se cierra

En este sentido avanzaron todas las partes estos últimos días hasta alcanzar un acuerdo con el Wolverhampton para llevarse a Uche a la Premier League por 16 millones de euros más otros 4 en variables. "Me veo obligado a venderle, no me queda otro remedio. Mañana pasa reconocimiento", llegó a afirmar Ángel Torres, presidente del Getafe. Pese a todo, parece que no era definitivo

Según se ha conocido este miércoles, el jugador habría frenado la operación contra todo pronóstico. Los motivos son variados; desde sentirse valorado en el Getafe a discrepancias económicas con el salario que percibiría en el Wolverhampton... sea como fuese, el traspaso del jugador ha entrado en una especie de pausa tensa mientras todas las partes intentan resolver su futuro.

En medio de este tira y afloja, el presidente del Getafe, Ángel Torres, ha atendido a los micrófonos de algunos periodistas -entre los que se encontraba El Chiringuito- para valorar la reunión que acababa de mantener, en principio con el representante de Uche. El dirigente azulón ha evitado valorar el futuro de su jugador recordando que todo dependerá del mercado estas próximas horas.

El momento surrealista ha sido cuando el representante, a su salida, ha explicado a los periodistas que se acababa de reunir con Ángel Torres. El presidente había negado hacía unos minutos la reunión con él, algo que el representante no ha terminado de entender: "Igual ha hablado con otro que se parece a mí", ha ironizado ante la supuesta mentira del presidente del Getafe.