Moleiro ahonda en la herida de un Athletic en caída libre

El Athletic sigue en cuesta abajo y sin frenos. El cuadro de Ernesto Valverde, que no gana desde el mes de agosto, sumó una nueva derrota (1-0) este sábado tras caer en La Cerámica frente a un Villarreal que fue muy superior y que encontró el premio del gol en las botas de Alberto Moleiro. El Submarino sigue lanzado para asentarse en las plazas de Champions a dos puntos del Real Madrid.

Un muro amarillo

Si bien el Villarreal goza de un poderío ofensivo tremendo, quien realmente destacó en la primera parte fue la defensa del Submarino. Renato Veiga y Rafa Marín se hartaron de taponar remates y rechazar balones. Y aquellos disparos que lograban filtrarse entre ambos centrales eran posteriormente desbaratados por Luiz Júnior.

El guardameta brasileño fue protagonista primero con un doble paradón espectacular a remates de Sancet -en boca de gol- y de Guruzeta -en el rechace-, y posteriormente con otra atajada al delantero del Athletic, totalmente solo en el área.

Por su parte, también Unai Simón evitó el 1-0 tras una conexión Pépé-Mikautadze que definió como pudo el georgiano. Antes, en los compases iniciales, el propio Pépé se había topado con la cruceta y había insistido ante Simón en otra acción con la puntera. Todas sin éxito.

Un Athletic irreconocible

Si la primera parte estuvo algo más equilibrada en cuanto a estadísticas, la segunda tuvo un claro color amarillo. Liderado por un sensacional Pépé, el Villarreal encerró al Athletic encadenando ocasiones, alguna más clara que otra, pero cayendo muchas veces en la precipitación de hombres como Solomon, Thomas o Gueye. Se defendían como podían los de Ernesto Valverde -con un imperial Vivian- esperando salir al contragolpe. Pero el Submarino no permitía lo más mínimo.

Y tanta insistencia iba a tener su premio para los de Marcelino. Alberto Moleiro, que había entrado tan solo cinco minutos antes, cazó un rechace de primeras en el área para batir a Unai Simón y adelantar al Villarreal en el 77'.

El 1-0 despertó, por fin, al Athletic, que tuvo el empate en las botas de Alejandro Rego. El canterano se sacó un derechazo que repelió la cruceta de la portería de Luiz Júnior, en lo que fue el único 'uy' de los de Ernesto Valverde, que suman su cuarta jornada consecutiva sin ganar con tres derrotas y un empate frente al colista.