¿Qué es el 'bloke core'? Cuando las camisetas de fútbol invaden las calles

Si un estadio se define como el templo de un club, el tesoro más preciado para un aficionado es su camiseta. Dejando a un lado los días de partido, ya nadie se sorprende al ver equipaciones de fútbol por la calle. Poco a poco han ido ganando protagonismo las versiones retro de estas prendas, algo que trasciende más allá del equipo de la ciudad y del sentimiento por un club y que permite darle un toque diferente al estilo diario de cada uno a la hora de vestir. Pero, ¿de dónde viene esta moda llamada 'bloke core' y cuáles son sus características?

Pongámonos en situación. Es día de partido. Sábado o domingo (bueno, ahora ya incluso viernes o lunes). No importa la situación del equipo ni el rival. Camisetas y bufandas inundan las calles de la ciudad desde primera hora de la mañana para posteriormente acudir en masa al templo. Un ritual que, por mucho que pasen los años, no deja de potenciarse pese a las múltiples trabas que el fútbol moderno pone a los aficionados.

Pero hay uno de esos elementos que ha cobrado un gran protagonismo recientemente. Hablamos de las camisetas de fútbol, cuyo uso ha traspasado barreras hasta llegar a normalizarse como prenda de vestir diaria más allá del día de partido. Incluso más allá del sentimiento que uno siente por su equipo.

La tendencia 'bloke core' consiste en vestir una camiseta de fútbol para el día a día junto a, por ejemplo, unos tejanos / Albert Valor

La importancia del 'bloke core'

Si en el pasado los pines o los escudos para bordar eran lo más buscado por coleccionistas o incluso amantes del fútbol como recuerdo, luego fueron cobrando importancia las bufandas como elementos conmemorativos de partidos. También los cromos, en el caso de los más pequeños. Y en la actualidad, tan solo hace falta echarse a la calle en cualquier momento de la semana para comprobar la gran cantidad de camisetas que visten el día a día de las ciudades europeas, ganando cada vez más presencia la moda ‘bloke core’, un estilo que consiste en combinar una equipación de fútbol con ropa de calle casual y unas zapatillas.

Imágenes de la colección de Albert Valor / SPORT

Sin embargo, esta tendencia no es solo cosa de ahora. Ya en los años 90 cogió importancia, pero es en la actualidad cuando “se comienza a hacer de forma organizada” y se le ha puesto “etiquetas”. “La gente joven lo que busca es molar. Una camiseta del Newcastle del año 96 con el logo Adidas, ese cuello 'mao' y la marca de cerveza propia de Newcastle es un rollo insuperable. La gente joven, cada vez más, tiene un cierto criterio a la hora de vestir. Si alguien considera que una camiseta de fútbol tiene un rollo chulo, la escoge de forma estudiada para usarla en el día a día. Y eso no se ha hecho siempre, ahora hasta los influencers visten así”, analiza Albert Valor, periodista y coleccionista de camisetas de fútbol.

La camiseta del Newcastle 97/99 con la marca de cerveza propia de Newcastle, junto a una del Ajax, otra de Brasil y otra de Sudáfrica / Albert Valor

Los criterios de elección

Los criterios a la hora de escoger entre una prenda u otra son infinitos. Hay quien prefiere adquirir camisetas de temáticas concretas (por ejemplo, la de los finalistas de los Mundiales) o quizás por año/época. Otros optan por criterios puramente estéticos y algunos en cambio lo hacen por ligas, equipos o futbolistas específicos. Dentro del ‘bloke core’ existen corrientes diferenciadas.

Según Albert, hay quien elige camisetas “por moda, por ser icónicas”, mientras que otros lo hacen sin esa intención. Simplemente se convierten en “hinchas de un jugador o un equipo determinado y se compran sus camisetas, aunque no luzcan tanto al llevarlas por la calle”. Entonces, ¿cuál es la fórmula mágica?: “Cuando una camiseta lo tiene todo, un jugador icónico, que sea bonita y, sobre todo, que te quede bien”.

Las retro, las más cotizadas

Las más buscadas son, sin duda, las camisetas ‘vintage’. En cualquier gran ciudad europea encontramos ya una o dos tiendas de equipaciones retro. Pero, ¿qué es realmente lo que hace que una camiseta sea icónica? Aunque al final todo acabe dependiendo del gusto del consumidor, identificar un jersey con algún elemento concreto es clave. Y ahí es donde entran en juego la publicidad y el sponsor. Un Barça-Unicef, Real Madrid/Racing-Teka, Real Zaragoza-Pikolin, Espanyol-Dani, Celta-Citroën o incluso a nivel internacional un Arsenal-Sega, Bayern-Opel, Inter-Pirelli, Fiorentina-Nintendo, Roma-Barilla o Liverpool-Carlsberg, siempre van a llamar la atención.

Camiseta del Arsenal 1999-2001 con la publicidad Sega y camiseta del Bayern 1995-1997 con Opel / SPORT

“Una del Real Oviedo 97/98 de la marca Joluvi es preciosa, pero también la de Sudáfrica 98 o una de Bulgaria o España del 94”, comenta Valor, que considera que los años 90 marcaron un antes y un después: “Aquel tipo de tela que se hacía antes, aquellas marcas de agua, ya no han vuelto nunca y creo que es un poco el estilo que se lleva ahora”. Pero lo importante siempre es que quede ancha, y no ajustada, convirtiendo la palabra “oversize” en una de las claves del ‘bloke core’ actual: “Hay que saber llevarlas y tener cierto gusto. No a todo el mundo le quedan bien”.

Sin embargo, en un entorno tan cambiante como el del fútbol, todo acaba pasando de moda, nunca mejor dicho. “No porque no mole o no queden bien, sino porque todo es pasajero. Como la moda de las camisetas de la NBA de hace diez o doce años. Esta es una tendencia que pasará. Y eso será una buena noticia para los coleccionistas, que ahora vemos que todo esto se ha encarecido”, concluye Albert Valor.