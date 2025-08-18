El milagro se llama José Bordalás

Lo de José Bordalás con el Getafe hace tiempo que ha dejado de tener sentido. Se cataloga de milagro porque, a efectos prácticos, solamente así se puede describir la obra del técnico alicantino. Con todo en contra, solamente 13 jugadores de campo inscritos, un único cambio, chavales sin experiencia en Primera División... pero poco de eso importó al Getafe, que salió de Balaídos contra un rival de Europa League con los tres puntos en el bolsillo. La heroicidad hecha partido de fútbol.

Se habló mucho en las horas anteriores al Celta de Vigo-Getafe del alarmante estado de las inscripciones del club azulón. Las estrictas medidas políticas de la patronal habían dejado a José Bordalás con solamente 15 jugadores inscritos en la plantilla, uno de ellos sancionado (Domingos Duarte) y otro lesionado (Borja Mayoral), incluyendo a dos porteros (David Soria y Letacek). "Somos el hazmerreír de Europa", decía el presidente Ángel Torres en la previa del partido, refiriéndose a una vergonzosa situación que es tristemente común entre varios de los equipos del campeonato.

El milagro de Balaídos

Bordalás se fue a la guerra con pistolas de agua; enfrente tenía a todo un Celta, que cabe recordar que jugará Europa League esta temporada, en dinámica positiva tras los importantes refuerzos llegados a Vigo este verano. Una especie de David contra Goliat, siempre salvando las distancias, que el entrenador del Getafe afrontó con la misma naturalidad de siempre. No es una situación que sea nueva para el alicantino.

El once presentado por José Bordalás merece una mención aparte. Davinchi, para empezar, descendió de 1ª RFEF a 2ª RFEF la temporada pasada con el Recre; Adrián Liso, que disputó el curso pasado en Segunda División con el Zaragoza, debutaba este domingo en LaLiga; Bekhoucha también se estrenaba en Primera División tras jugar la temporada pasada en 2ª RFEF... una plantilla en cuadro que, para muchos entrenadores, sería la excusa perfecta para justificar cualquier derrota. No para Bordalás.

Se podría hablar también de cómo solamente dispuso de un central disponible (Djené), de que alineó cuatro laterales en un mismo once o de el milagro de Uche, que ha pasado de ser un mediocentro en 1ª RFEF a un reconvertido delantero por el que se pelea la Premier League. Precisamente el nigeriano apunta a una salida dolorosa este verano para poder inscribir al resto de jugadores que quedan del primer equipo.

Bordalás lo vuelve a hacer

Con todo esto en contra saltó el Getafe a Balaídos este domingo para asaltar uno de los estadios más complicados de toda la categoría. Muchos podrán poner el foco en el inexistente juego combinativo del equipo, las excesivas faltas cometidas por los jugadores de Bordalás o las continuas interrupciones del juego. Es algo que no se puede negar, como tampoco es justo quitar ni un ápice de mérito a un entrenador capaz de exprimir a todos sus equipos por encima de sus posibilidades en todos los escenarios. En eso, Bordalás seguramente sea uno de los mejores entrenadores del mundo.

José Bordalás, entrenador del Getafe, da instrucciones desde la banda en Balaídos / Marta G. Brea

El alicantino se mostró orgulloso por el 0-2 cosechado en Balaídos, pero también mandó un aviso: "No podemos afrontar un partido de LaLiga en esta manera, es malo para el fútbol. Esto es bueno para hoy pero malo para mañana porque al final se tiene plena confianza en que Bordalás saca rendimiento a los jugadores y eso puede hacer que caigamos en el error de confiarnos". En manos de Ángel Torres y los suyos está dotar a Bordalás de un equipo en condiciones para competir en la segunda jornada.