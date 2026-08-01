Un mes de mercado: LaLiga se gasta 416 millones... pero la Premier juega en otra galaxia

El primer mes del mercado de fichajes ya es historia. Desde que la ventana abrió sus puertas el pasado 1 de julio, los teléfonos no han dejado de sonar. Los directores deportivos han acumulado horas de negociación y los grandes clubes europeos han comenzado a enseñar sus cartas en un inicio de verano marcado por el Mundial. Con tiempo por delante y mucho trabajo por hacer, ya se pueden empezar a sacar conclusiones. Para sorpresa de nadie, la Premier League vive en una galaxia distinta.

Los equipos ingleses han gastado ya 1.790 millones de euros en lo que va de mercado, según los datos de Transfermarkt. Una inversión que supera en más de cuatro veces los 416,9 millones desembolsados por los 20 clubes de LaLiga durante el primer mes del mercado. La diferencia alcanza los 1.381,6 millones de euros. O lo que es lo mismo, por cada euro gastado por un equipo español, los clubes de la Premier han invertido aproximadamente 4,4 euros.

Un cantidad incomparable a la Premier League y extremadamente concentrada en tres equipos: Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid. Entre los tres grandes acumulan 304 millones de euros gastados, que equivalen al 74% de todo el gasto de LaLiga. El resto de los equipos de la competición se reparten poco más de 104 millones. Lo analizamos.

Barça: Gordon y Adeyemi, dos 'balas' para el ataque

Gastos: 110,5 M€ | Ingresos: 14 M€ | Balance: −96,5 M€

Altas (3): Anthony Gordon (80M€; Newcastle), Karim Adeyemi (22M€; Borussia Dortmund) y Jesse Bisiwu (8,5 M€; Brujas)

Bajas (4): Ansu Fati (11M€; Mónaco), Iñaki Peña (3M€; Panathinaikos), Robert Lewandowski (Libre) y Diego Kochen (Cesión; Lyngby)

Anthony Gordon, durante su presentación con el FC Barcelona / Dani Barbeito

Rumores: El Barça busca un '9'. Sobre la mesa, nombres como Julián Álvarez, Kroupi o Dusan Vlahovic. También interesa Aymeric Laporte para reforzar el centro de la defensa y Javi Guerra ha sido relacionado al club en estos últimos días. Posibles salidas de Ferran Torres (pretendido por el PSG), Roony Bardghji y Marc Casadó si llega una oferta importante.

Real Madrid: la revolución de 'Mou'

Gastos: 100 M€ | Ingresos: 15,5 M€ | Balance: −84,5 M€

Altas (5): Marc Cucurella (55 M€; Chelsea), Carlos Espí (25 M€; Levante), Denzel Dumfries (20 M€; Inter), Bernardo Silva (Libre) e Ibrahima Konaté (Libre)

Bajas (6): Víctor Valdepeñas (8 M€; Fiorentina; 50% de los derechos), Fran García (4 M€; Betis), Mario Martín (3,5 M€; Getafe), Dani Carvajal (Libre), David Alaba (Libre) y Dani Ceballos (Libre)

Carlos Espí, nuevo jugador del Real Madrid. / REAL MADRID

Rumores: Salidas de Gonzalo García y César Palacios al Fulham (40 M€ y 10 M€, respectivamente, por lel 70% de los derechos y posible cesión de Franco Mastantuono Llegadas de Yan Diomandé (procedente del RB Leipzig, por unos 100-120 M€) y Rodri Hernández (procedente del Manchester CIty, por unos 50 M€).

Villarreal: sin fichajes y con la operación salida en marcha

Gastos: 0 € | Ingresos: 2,5 M€ | Balance: +2,5 M€

Altas (0): Sin fichajes

Bajas (8): Ramón Terrats (2,5 M€; Getafe), Alfonso Pedraza (Libre), Arnau Tenas (Cesión; Mallorca), Diego Conde (Cesión; Betis), Jean Ives Valou (Cesión; Getafe), Dani Requena (Cesión; Levante), Dani Parejo (Libre) y Thomas Partey (Libre)

Rumores: Llegada de Péter Gulácsi, procedente del RB Leipzig, para ejercer como segundo portero. El guardameta ya tendría un acuerdo con el Villarreal y podría rescindir su contrato con el club alemán a cambio de una compensación reducida.

Atlético de Madrid: Hjulmand, Kang-in y Grimaldo para subir el listón

Gastos: 102 M€ | Ingresos: 1 M€ | Balance: −101 M€

Altas (3): Morten Hjulmand (40 M€; Sporting de Portugal), Kang-in Lee (40 M€; PSG) y Alejandro Grimaldo (22 M€; Bayer Leverkusen)

Bajas (4): Julio Díaz (1 M€; Sevilla), Antoine Griezmann (Libre; Orlando), Clément Lenglet (Cesión; Benfica) y Horațiu Moldovan (Cesión; Eyüpspor)

Hjulmand, primer fichaje que presenta el Atlético de Madrid para la temporada 26/27 / ATM

Rumores: Posible salida de Julián Álvarez, pretendido por el Barça y Thiago Almada, mediante una cesión. Alexander Sørloth y Robin Le Normand también podrían salir si llega una propuesta importante.

Betis: Altimira financia los fichajes

Gastos: 14,5 M€ | Ingresos: 23,15 M€ | Balance: +8,65 M€

Altas (3): Facundo Bernal (10,5 M€; Fluminense), Fran García (4 M€; Real Madrid) y Diego Conde (Cesión; Villarreal)

Bajas (8): Sergi Altimira (18,25 M€; Sporting de Portugal), Nobel Mendy (3,5 M€; Rayo Vallecano), Mateo Flores (1,4 M€; Arouca), Pau López (Libre), Ricardo Rodríguez (Libre), Chimy Ávila (Libre), Cédric Bakambu (Libre) y Adrián San Miguel (Retirado)

Ángel Haro, Manu Fajardo y el fichaje de Fran García / Pablo León

Rumores: Llegada de Dani Ceballos, procedente del Real Madrid, cuya negociación continúa abierta. Posible salida de Nelson Deossa y de Abde, pretendido por el Newcastle, aunque el Betis solo estudiaría una propuesta cercana a su cláusula de 60 M€.

Celta: sin gasto y pendiente de reforzar las bandas

Gastos: 0 € | Ingresos: 0,1 M€ | Balance: +0,1 M€

Altas (2): Aleix Febas (Libre) y Javi Galán (Libre)

Bajas (6): Hugo Sotelo (Cesión por 0,1 M€; Levante), Óscar Mingueza (Libre), Franco Cervi (Libre), Joseph Aidoo (Libre), Mihailo Ristic (Libre), Marc Vidal (Libre)

Aleix Febas, una de las incorporaciones que ha hecho el Celta este verano. | RC CELTA / RC Celta

Rumores: Llegadas de Abdoulaye Faye (cedido por el Bayer Leverkusen con opción de compra), Altay Bayındır (procedente del Manchester United) y Alexis Olmedo, canterano culé, que a priori tendría ficha con el Celta Fortuna. Posibles salidas de Unai Núñez, pretendido por Osasuna, Valencia y Rayo Vallecano, y Carlos Domínguez mediante una cesión.

Getafe: las apuestas de Bordalás

Gastos: 19 M€ | Ingresos: 11 M€ | Balance: −8 M€

Altas (7): Zaid Romero (5 M€; Brujas), Martin Satriano (6,5 M€; Lyon), Mario Martín (3,5 M€; Real Madrid), Ramón Terrats (2,5 M€; Villarreal), Sebastián Boselli (1,5 M€; River Plate), Andrés García (Cesión; Aston Villa) y Jean Ives Valou (Cesión; Villarreal)

Bajas (7): Luis Milla (6 M€; Como), Mauro Arambarri (3 M€; River Plate), Coba da Costa (2 M; Al-Kholood), Juan Iglesias (Libre), Diego Rico (Libre), Domingos Duarte (Libre), Allan Nyom (Libre)

Rumores: Llegada de Giorgi Kochorashvili mediante una cesión desde el Sporting de Portugal, aunque el Sevilla también ha entrado en la operació. Posible salida de Yvan Neyou al Málaga.

Rayo Vallecano: 'pelotazo' inminente a la Premier

Gastos: 5 M€ | Ingresos: 0 € | Balance: −5 M€

Altas (2): Nobel Mendy (3,5 M€; Betis) y Jozhua Vertrouwd (1,5 M€; Castellón)

Bajas (4): Óscar Trejo (Libre), Miguel Ángel Morro (Libre), Alfonso Espino (Libre) y Abdul Mumin (Libre)

Rumores: Beñat ha pedido la cesión de Unai Nuñez para reforzar la defensa y cubrir la increíble salida de Nobel Mendy al Hull City por 20 millones de euros. El Real Betis, propietario del 20% de sus derechos, ingresaría 4 M€ fijos y hasta 5 M€ si se cumplen todos los bonus.

Valencia: inversión contenida

Gastos: 4 M€ | Ingresos: 1,75 M€ | Balance: −2,25 M€

Altas (3): Ryunosuke Sato (4 M€; Tokyo), Aliou Dieng (Libre) y Justin de Haas (Libre)

Bajas (6): Cenk Özkacar (1,75 M€; Trabzonspor), Baptiste Santamaria (Libre), Thierry Correia (Libre), Eray Cömert (Libre), Renzo Saravia (Libre) y Lucas Núñez (Cesión; Eibar)

Ryu Sato posa con la figuración del Nou Mestalla / VCF

Rumores: Llegadas de Oleksandr Saputin (procedente del Zorya y primera opción para reforzar la portería), Rubén Sánchez (lateral del Espanyol también pretendidoen Italia) y Unai Núñez mediante una nueva cesión desde el Celta. Posible salida de Javi Guerra al Barça: su cláusula pasa de 40 a 60 M€ a partir de este sábado 1 de agosto.

Real Sociedad: el adiós de Brais Méndez deja beneficio

Gastos: 1,5 M€ | Ingresos: 6 M€ | Balance: +4,5 M€

Altas (1): Kazunari Kita (1,5 M€; Kyoto Sanga)

Bajas (3): Brais Méndez (6 M€; Columbus Crew), Aritz Elustondo (Libre) y Carlos Fernández (Libre)

Kazunari Kita, en su presentación con la Real Sociedad / Real Sociedad

Rumores: Posible llegada de Edson Álvarez, procedente del West Ham. La Real habría ofrecido 7,5 M€ por el 50% de los derechos del internacional mexicano, con la posibilidad de adquirir el porcentaje restante mediante variables. Interés por Ladislav Krejci y oferta enviada a los Wolves.

Espanyol: cinco millones para reforzar el bloque de Manolo

Gastos: 5 M€ | Ingresos: 0 € | Balance: −5 M€

Altas (3): Álex Calatrava (5 M€; Castellón), Gabriel Moscardo (Cesión; PSG), y Quilindschy Hartman (Cesión; Burnley)

Bajas (8): Fernando Calero (Libre), Justin Smith (Libre), Charles Pickel (Libre), Hugo Pérez (Libre), José Gragera (Cesión; Burgos), Omar Sadik (Cesión; Ceuta), Antoniu Roca (Cesión; Mallorca), José Salinas (Cesión; Málaga)

Álex Calatrava, futbolista del RCD Espanyol. / RCD Espanyol

Rumores: Posibles salidas de Rubén Sánchez (pretendido por Valencia, Torino y Venezia) y Pablo Ramón, por quien el Racing trabaja para conseguir una nueva cesión. El futuro de Miguel Rubio también está en el aire, mientras el club busca un central con capacidad para ser titular: suenan Igor Julio y Mikelbrencis.

Athletic Club: sin gasto

Gastos: 0 € | Ingresos: 6 M€ | Balance: +6 M€

Altas (0): Sin fichajes

Bajas (4): Unai Gómez (4,5 M€; Udinese), Urko Izeta (1,5 M€; Cádiz), Eder García (Cesión; Córdoba) e Iñigo Lekue (Retirado)

Rumores: Andoni Gorosabel ha sido descartado por el cuerpo técnico y Osasuna podría intentar incorporarlo como agente libre si el lateral alcanza un acuerdo para rescindir su contrato con el Athletic.

Sevilla: Akor Adams llena la caja

Gastos: 1 M€ | Ingresos: 16 M€ | Balance: +15 M€

Altas (4): Julio Díaz (1 M€; Atlético de Madrid), Jon Guridi (Libre), Juan Iglesias (Libre) y Arouna Sangante (Libre)

Bajas (7): Akor Adams (16 M€; Venezia), Tanguy Nianzou (Libre), Orjan Nyland (Libre), Nemanja Gudelj (Libre), Adnan Januzaj (Libre), Alexis Sáncehz (Libre) y César Azpilicueta (Retirado)

Julio Díaz, nuevo jugador del Sevilla / Sevilla FC

Rumores: Llegadas de Giorgi Kochorashvili (cedido por el Sporting de Portugal y en el radar del Getafe) y Fran González (portero de la cantera del Real Madrid), además de un delantero como principal prioridad. Posibles salidas de Chidera Ejuke, Djibril Sow, Rubén Vargas, Lucien Agoumé y Joan Jordán, si llegan ofertas decentes.

Alavés: tres apuestas por diez millones

Gastos: 10 M€ | Ingresos: 6 M€ | Balance: −4 M€

Altas (3): Miguel Rodríguez (5 M€; Utrecht), Ville Koski (3 M€; NK Istra) y Mikel Rodríguez (2 M€; Real Sociedad B)

Bajas (7): Víctor Parada (5 M€; Spartak Moscú) y Asier Villalibre (1 M€; Racing Santander), Raúl Fernández (Libre), Jon Guridi (Libre), Unai Ropero (Cesión; Racing Ferrol), Adrián Pica (Cesión; Penafiel) y Egoitz Muñoz (Cesión; Córdoba)

Miguel Rodríguez ficha por el Alavés / ALAVÉS

Rumores:

Elche: la venta de Álvaro Rodríguez marca el verano

Gastos: 10,5 M€ | Ingresos: 25 M€ | Balance: +14,5 M€

Altas (4): Buba Sangaré (4,5 M€; Roma), Fer Niño (4 M€; Burgos), Víctor Chust (1 M€; Cádiz) y Gonzalo Villar (1 M€; Dinamo Zagreb)

Bajas (5): Álvaro Rodríguez (25 M€; Bournemouth), Léo Pétrot (Libre), André Silva (Libre), Aleix Febas (Libre) y Axel Werner (Cesión; Rosario Central)

Buba Sangaré posa durante el reportaje fotográfico para anunciar su continuidad en el Elche / ECF

Rumores:

Levante: los 25 'kilos' de Espí

Gastos: 0,1 M€ | Ingresos: 25 M€ | Balance: +24,9 M€

Altas (5): Hugo Sotelo (Cesión por 0,1 M€; Celta), Dani Requena (Cesión; Villarreal), Aïssa Mandi (Libre), Matthew Ryan (Libre) y Enzo Bardeli (Libre)

Bajas (4): Carlos Espí (25 M€; Real Madrid), Diego Pampín (Libre), Pablo Martínez (Libre) y José Luis Morales (Libre)

Aïssa Mandi, durante un entrenamiento con el Levante / Levante

Rumores: Búsqueda de un lateral izquierdo después de caerse la operación por Julio Díaz, que terminó fichando por el Sevilla, y de un '9' para suplir la marcha de Carlos Espí.

Osasuna: Víctor Muñoz dispara los ingresos

Gastos: 4 M€ | Ingresos: 40,5 M€ | Balance: +36,5 M€

Altas (1): Jonathan Dubasin (4 M€; Sporting de Gijón)

Bajas (4): Víctor Muñoz (40 M€; Liverpool), Sheraldo Becker (0,5 M€; Mainz), Javi Galán (Libre) y Juan Cruz (Libre)

Jonathan Dubasin, fichaje de Osasuna / Osasuna

Rumores: Posibles llegadas de Unai Núñez mediante una cesión desde el Celta y de un lateral derecho para cubrir la lesión de Rosier. Los candidatos son Álex Lizancos, Daniel Budesca, Kosta Nedeljković y Jesús Fortea. Andoni Gorosabel también aparece como opción si queda libre del Athletic.

Racing de Santander: el regreso de Canales para volver a Primera

Gastos: 3,5 M€ | Ingresos: 0,6 M€ | Balance: −2,9 M€

Altas (5): Facundo González (2,5 M€; Juventus), Asier Villalibre (1 M€; Alavés), Sergio Canales (Libre), Pedro Felipe (Libre) y Yassir Zabiri (Cesión; Rennes)

Bajas (6): Mario García (0,5 M€; Widzew), Javi Castro (0,1 M€; Cádiz), Jokin Ezkieta (Cesión; Cádiz), Aritxz Aldasoro (Cesión; Oviedo), Yeray Cabanzón (Libre) y Clément Michelin (Libre)

Canales, en su presentación como nuevo jugador del Racing / Real Racing Club

Rumores: Llegadas de Pedro Felipe (central de la Juventus cuyo traspaso está pendiente de los últimos trámites) y Pablo Ramón mediante una nueva cesión desde el Espanyol. Posible salida de Gustavo Puerta, por quien el Bolonia habría ofrecido 16 M€, cuatro menos que su cláusula de rescisión.

Deportivo: el recién ascendido gasta más que media Liga

Gastos: 26 M€ | Ingresos: 0,5 M€ | Balance: −25,5 M€

Altas (6): Leo Román (9 M€; Mallorca), Bright Ede (6 M€; Motor Lublin), Jonathan Asp Jensen (6 M€; Bayern II), Lorenzo Amatucci (2,5 M€; Fiorentina), Pierre-Emerick Aubameyang (1,5 M€; Olympique Marsella) y Teun Gijselhart (1 M€; De Graafschap)

Bajas (5): Luis Chacón (0,5 M€; Valladolid), Diego Gómez (Cesión; Huesca), Álex Petxarroman (Libre), Sergio Escudero (Libre) y Cristian Herrera (Libre)

Aubameyang marca en su debut / 'X'

Rumores: Llegada de Manuel Ángel, procedente del Real Madrid, en una operación en propiedad que permitiría al club blanco conservar el 50% de una futura venta.

Málaga: prudencia total para salvar la categoría

Gastos: 0,3 M€ | Ingresos: 0 € | Balance: −0,3 M€

Altas (4): Juan Cruz (Cesión por 0,3 M€; Leganés), José Salinas (Cesión; Espanyol), Carlos Dotor (Cesión; Celta) y Fernando Calero (Libre)

Bajas (6): Jokin Gabilondo (Libre), Javi Montero (Libre), Josué Dorrio (Libre), Víctor García (Libre), Darko Brasanac (Libre) y Luismi Sánchez (Retirado)

Fernando Calero, Juan Cruz y Carlos Dotor, este jueves en su presentación con el Málaga CF. / Álex Zea

Rumores: Posible llegada de Yvan Neyou, mediocentro del Getafe. El Málaga también pretende incorporar un tercer delantero para completar una plantilla que debe pelear por la permanencia.