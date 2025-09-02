El mercado de fichajes del Atlético genera tantos gastos como dudas

El gran animador del mercado de fichajes de LaLiga ha sido el Atlético. Hasta ocho incorporaciones, con su consecuente esfuerzo inversor (176 millones), pero que ha dejado más dudas que certezas, a tenor del desarrollo de las primeras jornadas. Simeone apenas ha sacado dos puntos en el inicio de Liga y llega al parón sin haber encontrado su once ideal. La mayor paradoja se vio en el encuentro frente al Alavés, cuando Hancko, central y nuevo fichaje, fue titular como lateral.

Nico González, extremo para encontrar la electricidad

Todo ello, a pesar de que en el banquillo figuraban hasta cuatro laterales: Javi Galán, Ruggeri, Nahuel Molina y Pubill, al que el 'Cholo' ha probado como central. La sensación que se respira es la de un mercado donde no ha existido planificación. En la previa al cierre del mercado, Simeone esperaba "cerrar la plantilla como la que tenemos cerrar", un mensaje críptico después de reconocer que no "ha dado con la tecla" y que había estado en conversaciones con Carlos Bucero, director general de fútbol del Atlético, y Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club.

En la jornada del cierre de mercado, el Atlético conseguía el último de sus refuerzos, la cesión con opción de compra del argentino Nico González, procedente de la Juventus. El préstamo del internacional argentino costará alrededor de dos millones. Para hacerse con él de modo defintivo tendría que pagar 32 millones. Italia ha sido el principal caladero de la escuadra madrileña. Es el caso de Giacomo Raspadori, a priori, un jugador de esencia 'cholista'. Un 'obrero' decisivo en los títulos del Nápoles, pero que apenas ha anotado seis tantos por temporada. Su responsabilidad es ser el sustituto de Correa, posiblemente el hombre más decisivo saliendo del banquillo.

Hasta última hora intentó el Atlético dar salida a Javi Galán a la Premier. En concreto al Nottingham Forest, que giró su estrategia hacia Zinchenko, del Arsenal. Cabe recordar que, a diferencia del mercado español, las ventanas de transferencias de Alemania, Italia y Francia concluyeron a las 20:00 horas, lo que agilizó la oficialización de la mayoría de fichajes de LaLiga antes de esa hora. El exjugador rojiblanco que sí logró resolver su futuro fue Azpilicueta, inscrito en la tarde del cierre con el Sevilla.

Julián Álvarez, una estrella que busca títulos

En el continuo desfile que ha sido el verano del Atlético, abandonaron el Metropolitano jugadores como Samuel Lino, la mayor venta rojiblanca, incorporado por el Flamengo; al que también ha llegado Saúl Ñíguez. Igualmente, compró billete de salida Santiago Mouriño, a cambio de los 10 millones que pagó por el Villarreal. El citado Correa hizo las maletas junto a Riquelme, que puso rumbo al Betis. Reinildo al Sunderland y Witsel al Girona completaron el éxodo.

Algunos de estos nombres apenas han tenido ascendencia en el vestuario rojiblanco, lo que demuestra los continuos tumbos que se han dado en el mercado de fichajes en clave rojiblanca. El reparto de altas final fue: Pubill, Hancko, Ruggeri; Cardoso, Baena, Thiago Almada, Raspadori y Nico González. Un reparto, a priori, cargado de alternativas, pero que, de momento, Simeone no ha sabido explotar. Una desconexión entre expectativas y realidad que deberá corregir el Atlético para ganar títulos, un requisito que acabará siendo fundamental para retener a su gran estrella, Julián Álvarez.