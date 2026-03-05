El mensaje de Monchi a Lopetegui: "De cada diez, once no te quieren..."

Monchi ha querido alejarse del foco futbolístico en los últimos meses. El reputado director deportivo ejerce ahora como presidente del CD San Fernando 1940, en un nuevo proyecto en el club de su tierra, que milita en la Tercera División Andaluza. Con ese rol más emocional en el mundo del fútbol, Monchi concedió una entrevista a LaLiga en la que se pronunció sobre su etapa en el Sevilla y habló de nombres propios como el de Lopetegui o el de Reyes.

Uno de sus momentos más complicados como director deportivo, según desvela, fue el fichaje de Julen Lopetegui como entrenador, una decisión muy polémica que, sin embargo, acabó dándole la razón a Monchi. Arriesgó, pero tuvo éxito.

"La decisión de traer a Julen fue la más difícil, levantó mucha controversia, levantó mucha polémica. Cuando le llamé, le dije: 'Oye, aquí está la gente un poco... De cada diez, once no te quieren. Pero si tú estás por la labor y estás dispuesto, vamos para delante'", dijo el exdirector deportivo del Sevilla sobre el técnico que llegó a ser seleccionador español.

"Tuve que apagar el móvil"

Pero no se quedó ahí: “Estaba en Tanzania, todavía estaba Joaquín Caparrós de entrenador, yo había vuelto de la Roma... Fuimos a Tanzania a jugar con LaLiga, se filtró lo de Julen y tuve que apagar el móvil. Yo creo que es de las pocas veces en mi vida que he apagado el móvil. Me estaban masacrando en redes sociales y no quería dejarme influir por la opinión contraria. Llegamos, llamé a Pepe Castro (presidente del Sevilla por aquel entonces) y a Jesús Arroyo, que era el subdirector general, y los dos me dijeron que tirara para delante con mi decisión. Conseguimos Europa League, clasificaciones para la Champions... He sido capaz de tener una amistad fuerte con él. Fue una decisión difícil y que después tuvo su recompensa".

La no venta de Reyes al Madrid

Banquillos a un lado, otro de los movimientos que más quebraderos de cabeza le trajo a Monchi fue el traspaso de José Antonio Reyes al Arsenal. Sucedió en 2004 y fue su "primera decisión complicada": "Era importante y tuvo mucha controversia y mucha gente en contra. Fue una venta estratégica, evidentemente, porque ese dinero permitió después traer a Baptista, Adriano, Renato...”.

“Fue la venta nos posicionó en el mercado con algo de dinero para dar el siguiente paso. Antes de la marcha de Reyes el proyecto era la permanencia y luego fue de buscar Europa. Y de hecho se consiguió. Para vender hay que buscar el momento, el timing, buscar el precio oportuno, el relevo, si es el momento o esperar... En tantos años, no siempre he acertado. Algunas veces hemos dicho que no vendíamos y luego hemos tenido que malvender. Y al revés. A Reyes antes de venderlo al Arsenal, el Madrid lo quiso comprar, muchos equipos estaban interesados en él y aguantamos el tirón, aguantamos el tirón y entonces se vendió por mucho más. La venta de un jugador tiene muchos parámetros que a veces controlas, que a veces crees que controlas, y no lo haces”, concluye Monchi al respecto.

De nuevo, el tiempo volvió a darle la razón a un Monchi que hace unas semanas también desveló en SPORT sus intentos de fichaje frustrados, como el de Marcelo o el de Van Persie: "La más llamativa era la de Robin Van Persie, fundamentalmente por lo que después fue, pero también estaba Marcelo. Hace poco creo que lo contó él. Cuando sale de Brasil y se monta en un avión, viene para firmar por Sevilla, pero en Madrid lo paran y se queda en Madrid. La mala suerte es que no había vuelo directo desde Río de Janeiro a Sevilla. Y con Van Persie estaba todo cerrado, esperándolo en una habitación para que subiera y justo antes de montarse en el ascensor lo llamó a Wenger".