Memphis, contra las dudas del Atlético

El exazulgrana podría disponer este sábado ya de minutos ante el Valladolid en el Metropolitano Todo hace indicar que no será titular, pero apunta a jugar un tramo de la segunda parte

Fichado para paliar la salida de Joao Félix, Memphis Depay entra en escena este sábado en el Metropolitano, entre las dudas insistentes del Atlético de Madrid y Diego Simeone, ante el plebiscito constante del público, frente a la presión y contra el Valladolid, al borde del descenso con cuatro derrotas seguidas sin goles a favor y con la posibilidad de que Darwin Machis pueda también debutar como blanquivioleta.

Cerrado ya su traspaso, con el añadido de la opción de compra preferente de la que dispondrá el Barcelona por Yannick Carrasco, por una cantidad menor a los 20 millones, y a las órdenes de su nuevo entrenador desde el entrenamiento del jueves, su debut se intuye inminente. Lo necesita rápido el Atlético, aunque, previsiblemente, empezará como suplente, fuera de la alineación titular.

Sus 190 goles y 111 asistencias como profesional, los 14 tantos que marcó en sus 42 encuentros con el Barcelona o las imponentes marcas con las que se marchó hace año y medio del Olympique Lyon, con 76 dianas y 52 asistencias, acreditan el nivel de un futbolista devaluado por su intrascendencia en el club azulgrana, relegado, entre una lesión y la potente competencia, a sólo cuatro duelos este curso con Xavi Hernández. Y logró un tanto.

La pegada ofensiva obsesiona al Atlético, tan determinante en el fútbol, tan ajena esta temporada, tan frustrante hoy por hoy para el conjunto rojiblanco en LaLiga Santander, entre las 18 oportunidades ante el Barcelona y el Almería para un solo gol y un solo punto, dentro de un perceptible crecimiento con más reflejo en la Copa del Rey, con cuatro triunfos en cuatro partidos y en cuartos de final (se medirá al Real Madrid en el derbi la próxima semana en el Santiago Bernabéu), que en la Liga, con dos choques sin ganar.

Mientras ha ganado cinco de sus últimos siete duelos entre todas las competiciones, tan solo ha vencido uno de los seis más recientes si la contabilidad se limita a LaLiga, que es otra historia esta campaña para el equipo de Simeone, descartado a toda velocidad del título sin alcanzar aún el ecuador de la competición, para fiarlo todo a uno de los cuatro primeros puestos, a la clasificación para la Champions constante con Simeone, a un objetivo vital.

A siete puntos ya de la Real Sociedad, tercera, la presión y la tensión es constante del cuarto al noveno puesto, dentro del estrecho margen de dos puntos que pone todo en vilo cada jornada, como ahora también: el Atlético, con 28 de los 51 puntos por los que ha competido (sólo 11 de 24 como local), defiende la cuarta posición del acecho del Villarreal y del Betis (un partido menos), también con 28; de Osasuna (27) y del Athletic y del Rayo, con 26.

Con la reclamación en la grada de la recuperación del escudo anterior de fondo, intensificada previsiblemente este sábado por el aplazamiento del club de abordar todo lo referente al emblema hasta el final del curso, y con el debate que ya surge cada choque en casa entre algunos sectores entre cantar a favor o silbar a Simeone, el Atlético se la juega en el campo y en su estadio, donde sólo ha ganado uno de sus últimos seis compromisos.

Muy poco para lo que acostumbra el Atlético de Simeone, que sufre tres bajas para recibir al Valladolid: no está recuperado de su lesión José María Giménez y tanto Stefan Savic como Sergio Reguilón cumplirán sanción en el partido de este sábado, por sendas expulsiones en las últimas dos jornadas. Sí estará disponible Yannick Carrasco, tras dos encuentros de baja.

Sin Giménez ni Savic, Axel Witsel apunta de nuevo al centro de la defensa, junto a Mario Hermoso, con Nahuel Molina y Reinildo Mandava también en la zaga a sus lados. Antoine Griezmann y Marcos Llorente son fijos en la alineación, al igual que Jan Oblak.

Las opciones se abren en el medio, con Geoffrey Kondogbia, Koke Resurrección, Thomas Lemar, Rodrigo de Paul y Yannick Carrasco para dos o tres puestos en esa línea, y en la delantera, entre Ángel Correa, Álvaro Morata... O Memphis Depay, aunque el neerlandés, recién llegado al equipo, con tan solo dos entrenamientos, apunta a la suplencia.

El Atlético ha ganado sus seis últimos partidos contra el Valladolid, con el que sólo ha perdido dos de los últimos 33 puntos por los que ha competido contra él y con el que no sufre una derrota desde hace trece choques, desde el 1-2 del Vicente Calderón del 1 de febrero de 2009, pero al que recibe en el Metropolitano sin la firmeza del pasado: un triunfo en seis encuentros.

En el Valladolid, su entrenador, José Rojo 'Pacheta', recupera a Sergio León, una vez ha cumplido sus partidos de sanción, y podría ya convocar al recién incorporado Darwin Machís, para que el venezolano pueda contar con sus primeros minutos con la camiseta blanquivioleta.

Los que se quedan fuera de la lista son Monchu, por acumulación de sanciones, y también Sergio Escudero, Kenedy y Anuar, por lesión. Además, Roque Mesa está tocado y no parece que vaya a ser titular, por lo que Aguado y Kike Pérez ocuparían el centro del campo, junto a Iván Sánchez.

Por su parte, el ecuatoriano Gonzalo Plata y Óscar Plano se perfilan como titulares acompañando en el ataque a Sergio León, quien volverá a ser el referente ofensivo del equipo vallisoletano y que intentará romper esa falta de acierto del Real Valladolid de cara a la portería contraria.

De hecho, Pacheta ha advertido de que no le preocupan las estadísticas, "pero sí los partidos sin gol, porque no se están haciendo muchas ocasiones", y por ello el objetivo es "llegar más y no encajar", ya que también ha recibido goles en los últimos encuentros.

La clave está en "no perder el camino, no dudar, mantener la unión y seguir trabajando y buscando soluciones", para intentar romper la racha de cuatro partidos consecutivos perdidos -tres de liga y el de Copa del Rey, que supuso su eliminación de la misma-, aunque el calendario no se lo va a poner fácil para lograrlo.

No hay urgencia pero sí necesidad y cierta intranquilidad, de ahí que la plantilla blanquivioleta viaje a Madrid con la intención de "salir a por todas desde el inicio", para "crear más ocasiones de gol y hacer que el rival esté incómodo con y sin balón", según ha apuntado Fresneda, quien volverá a saltar en el once inicial este sábado.

POSIBLES ALINEACIONES

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Witsel, Hermoso, Reinildo; Llorente, De Paul o Koke, Kondogbia, Griezmann; Correa, Morata.

Valladolid: Masip; Fresneda, Joaquín, Javi Sánchez o El Yamiq, Rosa u Olaza; Iván Sánchez, Kike Pérez, Aguado; Plata, Sergio León, Plano.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Vasco).

Estadio: Cívitas Metropolitano.

Hora: 18:30