Mbappé y Lewandowski, máximos favoritos al 'Pichichi' 2025-2026

La disputa por el Pichichi 2025-2026, el premio al máximo goleador de LaLiga EA Sports, vuelve a tener como máximos favoritos al blaugrana Robert Lewandowski y al madristia Kylian Mbappé, ganador de la última edición con 31 goles.

Los delanteros de FC Barcelona y Real Madrid mantuvieron durante toda la campaña pasada una amplia diferencia sobre sus perseguidores y tampoco se avista ningún posible rival para ellos en ésta, más allá del colchonero Julián Álvarez.

En la recta final del campeonato, el mano a mano entre el eterno Lewandowski y Kylian Mbappé se decantó a favor del francés ya que las lesiones le complicaron mucho al polaco las opciones recuperar un galardón que ya ganó en la temporada 2022-2023.

Esto lo aprovechó el futbolista del Madrid para adelantarle en el último sprint, llevarse también su primera Bota de Oro, como mejor artillero continental, y encadenar 6 temporadas como máximo goleador liguero, tras sus 5 éxitos anteriores en la League 1 francesa.

Lewandowski, otra vez aquejado de problemas físicos, se perdió el debut liguero del Barça en Mallorca, con lo que Mbappé empezará con ventaja si es capaz de marcar ante Osasuna en la jornada 1.

Por el momento, ningún futbolista ha marcado más de un gol en los partidos iniciales y, por tanto, comparten el liderato todos los jugadores que han visto puerta: Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal (FC Barcelona), De Frutos, Álvaro García e Isi (Rayo), Joel Roca (Girona), Eyong y Gueye (Villarreal).

PICHICHI LALIGA 2025-26

Lamine YAMAL (FC Barcelona) 1 RAPHINHA Dias (FC Barcelona) 1 FERRAN TORRES (FC Barcelona) 1 Joel ROCA (Girona) 1 Jorge de Frutos (Rayo) 1 ÁLVARO GARCÍA (Rayo) 1 ISI Palazón (Rayo) 1 Etta EYONG (Villarreal) 1 Pape GUEYE (Villarreal) 1

