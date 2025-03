Mateu Lahoz responde al CTA: "No entiendo por qué se pusieron nerviosos"

Mateu Lahoz dejó caer en 'Tiempo de Juego' de la 'Cadena COPE' que los árbitros que fueron clientes de Javier Enríquez Romero, hijo de Enríquez Negreira, les iba mejor en Europa. Unas declaraciones que tardaron poco en dar la vuelta al mundo, pues el Comité Técnico de Árbitros expresó su descontento al respecto a través de un duro comunicado: "Los árbitros de Primera División y el Comité Técnico de Árbitros desean mostrar su más absoluta repulsa ante esas palabras del exárbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz, en las que vincula los logros deportivos de nuestros árbitros a aspectos extradeportivos y que se encuentran judicializados en este momento", mencionaba dicho escrito.

"Es una lástima para él en este caso no haber sido cliente de Javier Enríquez Romero, porque aquellos que fueron clientes, hoy en UEFA les va mucho mejor y es una lástima que el continente europeo no disfrute de arbitrajes como los de Ricardo de Burgos Bengoetxea. Desde la llegada en este caso de Carlos Velasco Carballo la verdad es que les va mucho mejor. Al final son cosas que nos llaman mucho la atención", argumentó Mateu Lahoz.

Precisamente, Velasco Carballo, expresidente del CTA, se sumó a la causa y manifestó su "más rotunda repulsa hacia insinuaciones tan dañinas y malintencionadas como las realizadas últimamente por una persona que ha sido compañero arbitro durante tantos años", refiriéndose a un Mateu Lahoz que respondería al comunicado del CTA en 'Tiempo de Juego'.

Mateu Lahoz dejó el arbitraje tras la temporada 2022-23 / Valentí Enrich

"No entiendo por qué se pusieron nerviosos los árbitros el otro día", arrancó. "A mí no me entrenó, he tenido mi ayuda psicológica. Tengo entendido que entrenó a Velasco Carballo, no tengo pruebas, pero son dimes y diretes", prosiguió.

Asimismo, lanzó un mensaje a los colegiados que acudieron a las citas mundialistas de 2006 y 2010, en Alemania y Sudáfrica, respectivamente: "Hay árbitros muy buenos en España que no pitan en Europa. Es mi sensación. Me extraña mucho qué árbitros fueron a los mundiales de 2006 y 2010. En esas citas fueron Undiano Mallenco y Medina Cantalejo los que representaron al arbitraje español".

Y, para terminar, se manifestó sobre la posibilidad de que el Barça hubiese recibido un trato arbitral favorable cuando Enríquez Negreira estaba en activo: "No tengo certeza, todo el mundo da fe ciega que este hombre tenía influencia en Cataluña. No se tiene que estigmatizar a los colegiados que fueron coacheados por el hijo de Negreira. No podemos crear castillos de arena donde no los hay. Que se purge cuánto antes lo de Negreira y su hijo porque afecta al arbitraje español. El hijo de Negreira ha ayudado a entrenadores, a jugadores y a clubes y no solo al Barça. Es un gran profesional. Me encantaba las herramientas que me daba. Cuando me he tomado un café con él me ha encantado", sentenció.