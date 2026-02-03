Mateu Alemany y la Premier, grandes animadores del mercado invernal

El mercado de fichajes invernal llegó a su fin este 2 de febrero con varios pendientes por cerrar, pero pocos llegando finalmente al puerto esperado. En líneas generales, el mayor movimiento lo puso un Atlético de Madrid que apostó por moverse con la incorporación más cara del mercado: Ademola Lookman aterrizó en el Metropolitano previo pago de 35 millones de euros a la Atalanta para intentar revitalizar un ataque estancado. Además, Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders, también se incorporó en el último día, al igual que Rodrigo Mendoza.

Lookman ya es del Atlético de Madrid / 'X'

En el apartado de salidas colchoneras, Conor Gallagher, Raspadori o Javi Galán se despidieron dejando en caja poco más de 60 'kilos', un balance positivo que ahora deberán refrendar en el verde. El lateral, por ejemplo, se marchó a Osasuna, otro que también estuvo activo este mercado invernal con la llegada también de Raúl Moro, quien fuera objetivo del Espanyol pero que terminó marchándose a El Sadar.

A Catalunya sí que llegaron Joao Cancelo, rumbo al Barça, y Claudio Echeverri con Fran Beltrán, ambos nombres que reforzaron al Girona de Míchel junto a un Ter Stegen que cayó lesionado al poco tiempo de debutar. También acudió al mercado invernal el Getafe para llevarse hasta cuatro nombres: Matías Satriano, Sebastián Bosello, Zaid Romero y Luis Vázquez, quien debutara con gol en Montilivi. Lo propio hizo el Valencia, llevándose a Umar Sadiq de la Real tras pagar cinco millones, además de un Guido Rodríguez que llegó en calidad de agente libre.

Claudio Echeverri, en su debut con el Girona ante el Getafe / David Borrat / EFE

El que más sufrió fue el Alavés, al que le quitaron a su gran figura: Carlos Vicente. El extremo puso rumbo al Birmingham, de Segunda inglesa, y dejó ocho 'kilos' en las arcas babazorras. Porque los británicos siguen siendo la liga que más dinero mueve, ya no solo en su máxima categoría. La Premier, como de costumbre, fue muy activa.

Semenyo, el más caro

También en Inglaterra se dieron los traspasos más caros de toda Europa, con Strand Larsen -justamente, ex del Celta- fichando por el Crystal Palace a cambio de 50 'kilos' pagados al Wolverhampton. Los de Oliver Glasner, además, ya habían pagado esta misma ventana 40 'kilos' por Brennan Johnson, del Tottenham -que se llevara a Gallagher, del Atlético-, aunque perdieron a Marc Guéhi, flamante incorporación del City de Guardiola. Los de Pep también invirtieron 72 millones de euros en Antoine Semenyo, del Bournemouth, el más caro de todos. Lucas Paquetá, del West Ham, dejó a su vez un buen dinero: 42 millones de euros invirtió el Flamengo por él.

Antoine Semenyo y Marc Guéhi, los refuerzos invernales del Manchester City / ADAM VAUGHAN / EFE

El Aston Villa se llevó a nombres como Douglas Luiz, Alysson o Tammy Abraham, gastando más de treinta millones de euros, aunque perdió a Donyell Malen, que se marchó a la Roma. Los capitalinos, de hecho, se apuntaron otro refuerzo desde España: Bryan Zaragoza rompió su cesión con el Celta y se marchó al Olímpico cedido por el Bayern.

Fue de lo más destacado en un mercado italiano que apenas y gastó: solo la Atalanta con los 22 'kilos' por Raspadori, o el Nápoles con 26 por Lorenzo Lucca. En Francia, por su parte, el PSG apuntó todo a 'Dro' como su fichaje a futuro, mientras el Lyon se hizo a préstamo con un Endrick que llegó y besó el santo: tres goles en tres partidos.