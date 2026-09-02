Marinakis puso sus tentáculos en España: un 'clausulazo' clave y un intento fallido en Vallecas

El griego Evangelos Marinakis es un directivo especial. Irascible, temperamental, de los que no llevan bien un ‘no’ por respuesta. Polémico e impulsivo, es la clase de presidente que te paga una cláusula a minutos de cerrar el chiringuito. Un hombre acostumbrado a mandar, a apretar y a conseguir lo que quiere. También a dinamitar escenarios. Este verano, desde la distancia, llegó a tener a varios clubes de LaLiga temblando mientras miraban de reojo el teléfono y el reloj.

El magnate de El Pireo convirtió el mercado español en uno de sus campos de operaciones estivales. Se pudo comprobar en la propia sede de LaLiga, en Madrid, durante el cierre del mercado. “¿Lo ha fichado ya Marinakis? ¿Para qué equipo?”, se preguntaban varios periodistas.

Evangelos Marinakis, presidente del Olympiakos, en Mónaco / @olympiacosfc

Puede parecer una pregunta absurda si se desconoce que Marinakis lidera un grupo empresarial que posee tres clubes de fútbol en Europa: el Olympiacos de su Grecia natal, el Nottingham Forest de la Premier League y, un poco más humilde, el Río Ave portugués.

Sea como fuere, se referían a Gustavo Puerta, internacional colombiano y una de las piezas más importantes del Racing de Santander. No era moco de pavo. Marinakis quería a uno de los mejores centrocampistas de LaLiga y estaba dispuesto a abonar aquello que tantas veces había repetido Chema Aragón, director deportivo del equipo cántabro, durante todo el verano: la “cláusula de rescisión”.

La pagó el empresario griego, en el último día de mercado, para reforzar su querido Olympiacos, aunque habrá que ver cuánto tarda en dar el salto a su equipo de la Premier League, el Nottingham Forest. En lo que concierne al Racing, un buen golpe deportivo que tampoco compensa en lo económico, ya que un porcentaje de los 16 millones de euros que dejó el jugador cafetero en las arcas del club cántabro irá para el Bayer Leverkusen.

Pero antes de visitar El Sardinero, Marinakis ya había puesto sus ojos en LaLiga. Días antes, el Nottingham Forest se lanzó con todo a por Andrei Rațiu. El lateral rumano tiene mucho cartel en la Premier League y los ‘Tricky Trees’, en busca de adelantarse al resto, fueron los primeros en poner 25 millones de euros sobre la mesa del Rayo Vallecano. Nunca contestaron.

El Rayo no respondió a la propuesta inglesa y con el reloj avanzando Marinakis, lejos de apostar por la paciencia, buscó una alternativa. Fue entonces cuando el Forest cambió de objetivo y puso en el punto de mira a Daniel Muñoz, internacional colombiano del Crystal Palace. Lo fichó rápidamente a cambio de unos 22 millones de libras. Un ‘Plan B’ de lujo.

Por Rațiu también estaban en la carrera el Newcastle y el Fulham. El equipo londinense consiguió el ‘sí’ del jugador porque el Forest se cansó de esperar a Presa, pero, de nuevo, nadie contestaba en Vallecas. Cabreo monumental del futbolista que, por lo menos hasta enero, seguirá en LaLiga.

Andrei Ratiu, jugador del Rayo Vallecano / EFE

Marinakis no se llevó todo lo que quiso de LaLiga, pero dejó la inquietante sensación de que, a minutos del final del mercado, puede dinamitar una planificación deportiva abonando una cláusula de rescisión.

Quiso a Rațiu para el Nottingham Forest y tuvo que acabar lanzándose a por Daniel Muñoz. Con Gustavo Puerta, en cambio, no quiso depender ni siquiera de que su llamada fuera contestada.