Marcelo, Casillas o Forlán contra DjMariiO o Spursito en LaLiga FC 26 Community Challenge: "Los videojuegos dan años de vida"

La frontera entre los videojuegos y el fútbol se ha hecho cada vez más estrecha. Por un lado, títulos como EA Sports FC han aumentado el realismo y, por otro, los partidos han ido por el camino de la 'gamificación' y digitalización, con recursos como el VAR. Los dos mundos se darán la mano en el reto LaLiga FC 26 Community Challenge, un evento que enfrentará a leyendas de la competición española, como Marcelo, Casillas, Guti, Forlán o Capdevila, dentro del 'Classic Team', contra 'streamers' como DjMariiO y Spursito.

Los aficionados decidirán el sentido del evento

LaLiga FC 26 Community Challenge regresa el 9 de diciembre a Callao City Lights de Madrid, con una edición que enfrenta a leyendas de LaLiga con creadores de contenido. Toma el testigo de LaLiga FC 25 Rush, una activación que también tuvo como protagonista a EA Sports, 'title sponsor' y patrocinador oficial del fútbol profesional español. La idea sigue siendo la misma: una primera parte que se juega dentro de EA Sports FC 26 y una segunda, disputada en terreno de juego real.

"Este año, los aficionados tomarán el control en tiempo real de las decisiones clave durante el partido, reflejando la visión central de EA Sports FC 26", indica LaLiga en la comunicación oficial de un evento en el que, del lado de los 'streamers', también estarán Westcol, Lucía Borró y Darío Eme Hache. La retransmisión oficial podrá seguirse en DAZN, en el canal de YouTube de DjMaRiio y en los canales oficiales de LaLiga.

Por primera vez, los aficionados influirán en el partido a través de votaciones en directo en MiLiga, en las comunidades de creadores y en los canales oficiales de LaLiga. Serán ellos quienes decidan reglas especiales, acciones de juego y momentos clave del encuentro real. Esta edición introduce otra novedad: el Equipo de Leyendas competirá bajo el nombre oficial “LaLiga Classic XI Team", disponible en Partido Rápido y Rush en EA Sports FC 26, que ahora incorpora una plantilla oficial formada por las leyendas más icónicas de LaLiga. En esta selección digital está Diego Forlán, exjugador del Atlético o Villarreal.

Forlán: "Los chicos te reconocen gracias al EA Sports FC"

El internacional uruguayo comenta con SPORT lo que han supuesto en su vida los videojuegos, que siguen presentes y en los que él sigue presente. "Los videojuegos aumentaron nuestra longevidad. Todavía hoy, en cualquier parte del mundo, los chicos te reconocen, incluso aunque no te hayan visto mucho jugar al fútbol. Hay espacio para todo. En mis tiempos del 'baby fútbol' ibamos los unos a las casas de los otros y disfrutábamos echando partidas", recuerda el charrúa.

"Al final, te hacen sentir parte de tu equipo y permiten que te pongas en la piel de tus jugadores favoritos. Es importante que todos los chicos hagan deporte, porque beneficia su salud, pero también que saquen lo mejor de la realidad tecnológica en la que viven", razona Forlán, quien después de asistir al sorteo del Mundial 2026, viajará a Madrid para LaLiga FC 26 Community Challenge.

"Estamos preparados, claro que sí. Con muchas ganas y entusiasmo. Obviamente, disfrutar con viejos compañeros y rivales supone un lindo momento. Tenemos nivel de sobra. No sé cómo estamos en los videojuegos, pero en lo real, que es la otra parte del desafío, estamos bien", ambiciona uno de los protagonistas de un encuentro entre lo digital y real. Leyenda para los que lo vieron jugar y referencia para los que siguen escogiéndole en el EA Sports FC.