Marcelino: "El presidente del Rayo dijo que era más criminal que el piloto de Lufthansa"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, explicó sobre el recibimiento en Vallecas que el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, lo incentivó en su momento y dijo que "era más criminal que el piloto de Lufthansa" y que no le gusta que le insulten, pero que "respeta competitivamente a todos los rivales".

En 2016 Martín Presa comparó a Marcelino con el piloto de Lufthansa que causó la muerte de 129 personas en un accidente aéreo. "Hay que respetar el sentimiento. Puedo estar más de acuerdo o en desacuerdo, pero no me gusta que me insulten. No he hecho nada. Tengo la conciencia supertranquila. En su momento se incentivó, el presidente dijo que era más criminal que el piloto de Lufthansa. Repito, mi conciencia está tranquila y a nivel competitivo respeto a todos los rivales", explicó en rueda de prensa Marcelino sobre su recibimiento en Vallecas.

Guiño al Sporting, rencor en Vallecas

El resentimiento de la afición del Rayo Vallecano con Marcelino se remonta a mayo de 2016, cuando el asturiano entrenaba al Villarreal en otra etapa y, días antes de enfrentarse al Sporting, declaró: "Ojalá el Sporting se mantenga, porque es lo que siento".

En la última jornada de aquella liga, Sporting, Rayo y Getafe se jugaban la permanencia en Primera y una derrota en Gijón del Villarreal, sin nada en juego, daba la permanencia al conjunto asturiano, independientemente de los resultados de los equipos madrileños.

Desde entonces la afición del Rayo Vallecano no se olvida de aquellos días y no perdona a Marcelino sus declaraciones al final de una temporada que terminó con el descenso del equipo madrileño.

El Villarreal ganó este domingo 0-1 tras un gol de Ayoze Pérez, en un partido marcado por la expulsión de Jorge de Frutos al terminar el primer tiempo. "El hecho de quedarnos con superioridad numérica te genera obligaciones. Se da por hecho que tienes que ganar el partido. Lo ganas si eres capaz de transformar y hacer más ocasiones que el rival. Empezamos con dudas y nos generaban situaciones de incertidumbre, pero nos hemos ido rehaciendo. Los cambios tuvieron mucha incidencia", explicó el entrenador del Villarreal, que se quedó con un hombre más al final de la primera mitad.

"Cortoplacista"

"Soy cortoplacista. Es evidente que este partido era muy importante. Nos colocamos a 9 más golaverage. La diferencia es ostensible. A partir de aquí, para hacerlo bien al final es fijar toda la atención en lo inmediato.", dijo Marcelino.

"Estamos muy satisfechos por Pedraza y Foyth, ambos estuvieron más de un año lesionado. Prácticamente no han estado con nosotros desde que llegué. Foyth jugó unos partidos y ya no ha vuelto más y Pedraza prácticamente lo mismo. Nos alegramos porque a nivel personal son dos jugadores que pueden estar y solamente ellos saben cuál es su peor momento".

"Juan Foyth es un jugador como pocos en su posición a nivel europeo y Alfonso también sabemos que es un gran jugador que estuvo con España antes de su lesión", elogió el entrenador del Villarreal el día en que volvía a la banda el defensor argentino.

"No la he visto. Eso sí, Sergi Cardona me ha enseñado el muslo con las marcas de los tacos", explicó respecto a la acción que terminó con expulsión de Jorge De Frutos tras agredir a Sergi Cardona, revisado por videoarbitraje.