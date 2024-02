Marcelino y Bordalás, el reencuentro de dos 'queridos enemigos'

Este viernes a las 21:00 arranca la jornada 25 de LaLiga y se enfrentan en la Cerámica el Villarreal y el Getafe. Lo que es lo mismo, se reencuentran en los banquillos Marcelino y Bordalás.

Los duelos entre los dos técnicos suelen ser partidos de gran pasión en los que terminan con lances fuera del terreno de juego. La primera vez que se vieron las caras los dos fue en 2005, en un partido copero entre el Alicante y el Recreativo de Huelva. El Alicante de Bordalás logró la victoria por 2 goles a 0 en un partido que fue a la prórroga y terminó con mucha intensidad y declaraciones fuera de tono en zona mixta. En esa época su relación no fue del todo mala, más bien cordial, hasta que, en 2019, la eliminatoria copera entre Valencia y Getafe activó la rivalidad entre los dos entrenadores. El Valencia logró pasar la eliminatoria en un partido que acabó en una tangana sobre el césped. En la previa de ese partido, los dos entrenadores 'calentaron' el partido con un cruce de declaraciones. "Nunca sería Marcelino ni un segundo de mi vida", "yo no he tenido problemas con ningún entrenador, Marcelino sí los ha tenido", comentó Bordalás. Esa eliminatoria activó una rivalidad en los banquillos que, pese a bajar el 'suflé' a lo largo de los años, sigue presente.

Sus duelos, en números

Por lo que hace en el terreno de juego, Marcelino ha ganado 5 partidos, ha perdido 4 y ha empatado 5. Los dos han coincidido muchas veces en los banquillos al largo de sus carreras. Bordalás es el quinto entrenador que más veces se ha enfrentado a Marcelino y Marcelino el segundo que más partidos ha disputado contra Bordalás.

Villarreal y Getafe encaran el partido con objetivos totalmente diferentes, pero está claro que, los dos entrenadores, se tomaran el partido con una rivalidad especial.