Marc Santos, jugador del Levante, supera a Lamine Yamal: el nuevo prodigio de LaLiga tiene 15 años

Marc Santos, canterano del Levante, se ha convertido en el jugador más joven de la entidad en debutar en la máxima categoría del fútbol español, en el encuentro entre el Espanyol y los de Luis Castro.

Con 15 años y 288 días, Santos entraba al campo en el minuto 64 para sustituir a Iván Romero en la posición de extremo izquierdo. Aunque el conjunto granota no consiguió la victoria, seguro que algo parecido sintió Marc Santos al cumplir uno de los grandes sueños de cualquier futbolista.

Marc Santos, nacido en Massanassa, se sitúa a nivel histórico de LaLiga como uno de los debutantes más precoces de la historia de la competición. Solo le superan Luka Romero, que debutó con el Mallorca en 2020 con tan solo 15 años y 219 días, y Sansón, que lo consiguió con el Celta en 1939, con 15 años y 255 días.

El partido en el RCDE Stadium se cerró con un 3-0, gracias a dos goles de Roberto Fernández y Dolan, en la primera jornada de LaLiga Hypermotion. Pese a tener el marcador en contra, Santos se mostró participativo durante el encuentro, buscando generar ocasiones ante los blanquiazules.

Con este debut, se convierte en el jugador más joven de la historia del Levante en estrenarse en Primera División, superando con creces los registros anteriores del club, que rondaban los 17 años.ç

Por delante de Lamine Yamal

El joven ya se sitúa a la altura de Lamine Yamal, e incluso llega a adelantarle en un registro que hasta ahora ostentaba el jugador del FC Barcelona. Lamine Yamal debutó con 15 años y 290 días en 2023, por lo que Santos pasa a ocupar tres posiciones por delante en esta clasificación.

El lateral zurdo ya formaba parte de la dinámica del primer equipo desde la temporada pasada y el técnico Luis Castro lo confirmó como "jugador de la primera plantilla" antes del estreno liguero, añadiendo: "Marc Santos es jugador de la primera plantilla, punto. Lo ha conquistado".

La confianza de Luis Cano en Marc Santos

Aunque el debut se produjo en una derrota contundente del Levante, seguro que esta no será la única ocasión en la que el entrenador de los granotas confíe en Marc Santos para otro encuentro: "Cuando terminó el año pasado, yo ya tenía 100 % cierto que Marc Santos iba a ser jugador de la primera plantilla porque ha venido algunas veces a trabajar con nosotros, como otros jugadores, y nuestra decisión, mía y de todo el 'staff'…", dijo Luis Cano en unas declaraciones recogidas por Superdeporte.

Santos lleva desde las categorías de prebenjamín en el club y, con aún edad de cadete ha conseguido cumplir el sueño de todo futbolista al convertirse en jugador de Primera División.